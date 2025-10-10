Макрон повторно призначив Лекорню прем’єр-міністром Франції

Президент Франції Емманюель Макрон 10 жовтня повторно призначив на посаду прем’єр-міністра Себастьяна Лекорню – лише через чотири дні після того, як Лекорню подав у відставку.

«Президент республіки висунув кандидатуру пана Себастьяна Лекорню на посаду прем'єр-міністра та доручив йому сформувати уряд», – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Президент Франції Емманюель Макрон увечері 6 жовтня попросив прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, який оголосив про відставку вранці цього ж дня, провести «остаточні переговори» з політичними силами з метою напрацювати «платформу для дій і стабільності країни».

Лекорню подав у відставку менше ніж через місяць після свого призначення. 6 жовтня мало відбутися перше засідання його уряду.

Відставка Лекорню стала третьою відставкою голови уряду Франції впродовж року та шостою з 2022 року. Колишній прем’єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку через дев’ять місяців після призначення після того, як 8 вересня парламент висловив недовіру його уряду.

Байру не зміг провести через парламент бюджет, який передбачає заходи суворої економії для скорочення дефіциту. 5 жовтня аналітики зазначали, що уряду Лекорню ухвалити бюджет також, швидше за все, не вдасться. Йому не вдалося здобути підтримку депутатів від Соціалістичної партії, голоси яких могли стати вирішальними під час голосування за урядові законопроєкти.