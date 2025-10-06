Відставка уряду Франції: Макрон попросив Лекорню провести переговори «для стабільності країни»

Президент Франції Емманюель Макрон увечері 6 жовтня попросив прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню, який оголосив про відставку вранці цього ж дня, провести «остаточні переговори» з політичними силами з метою напрацювати «платформу для дій і стабільності країни». Про це заявили в Єлисейському палаці.

Сам Лекорню підтвердив, що пристав на пропозицію президента та проведе переговори з політичними силами «заради стабільності країни». «Увечері в середу я скажу главі держави, чи можливий вихід чи ні, і він зможе зробити необхідні висновки», – написав Лекорню в соцмережі X.

Наразі йдеться не про нове призначення Лекорню прем’єром, а про спробу знайти компроміс, щоб уникнути розпуску парламенту. Газета Le Figaro пише з посиланням на джерела, що навіть у разі успіху переговорів Лекорню навряд чи знову буде призначений прем’єром – стверджується, що він сам виключив такий варіант.

Про свою відставку з посади міністра оборони увечері 6 жовтня оголосив Брюно Ле Мер. Саме його призначення відкинули багато політиків, у тому числі ті, які були готові підтримати новий кабінет. Ле Мер раніше обіймав посаду міністра фінансів, і багато хто вважає його відповідальним за бюджетну кризу.

У Єлисейському палаці заявили, що в разі провалу нової спроби переговорів Макрон «візьме на себе відповідальність», що може означати призначення дострокових парламентських виборів.

Прихильники президента, до яких належить Лекорню, у чинному скликанні Національної асамблеї не мають більшості. Кабінету необхідно спиратися на підтримку або лівих, або правих. Праве Національне об'єднання та ліва «Нескорена Франція» наполягають на дострокових виборах або на відставці президента. Соціалісти закликають призначити прем’єром представника лівих сил.

Лекорню подав у відставку менше ніж через місяць після свого призначення. 6 жовтня мало відбутися перше засідання його уряду.

Відставка Лекорню стала третьою відставкою голови уряду Франції впродовж року та шостою з 2022 року. Колишній прем’єр-міністр Франсуа Байру подав у відставку через дев’ять місяців після призначення після того, як 8 вересня парламент висловив недовіру його уряду.

Байру не зміг провести через парламент бюджет, який передбачає заходи суворої економії для скорочення дефіциту. 5 жовтня аналітики зазначали, що уряду Лекорню ухвалити бюджет також, швидше за все, не вдасться. Йому не вдалося здобути підтримку депутатів від Соціалістичної партії, голоси яких могли стати вирішальними під час голосування за урядові законопроєкти.