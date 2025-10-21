Рада призначила Бережну міністром культури України

Верховна Рада призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики – міністра культури України.

«За» проголосували 266 народних депутатів.

Днями парламентський комітет із питань гуманітарної й інформаційної політики рекомендував Верховній Раді призначити Бережну на цю посаду. А 8 жовтня заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що фракція підтримала кандидатуру Тетяни Бережної.

У липні цього року уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обов’язків міністерки культури і стратегічних комунікацій. Як заявляла тоді прем’єрка Юлія Свириденко, у час трансформації для міністерства важливо зберегти керованість, фінансову спроможність і взаємодію з культурною спільнотою.

Прем’єрка вказувала, що Бережна має великий досвід у реформах, культурній дипломатії і міжнародній співпраці, зокрема як комісарка України на EXPO-2025 в Японії.

У червні 2022 року Тетяна Бережна була призначена на посаду заступника міністра економіки України. Вона, серед іншого, спрямовувала і координувала діяльність Державної служби зайнятості, координувала розробку пропозицій і реалізацію прийнятих рішень щодо, наприклад, формування і реалізації державної політики у сфері зайнятості, трудової міграції, трудових відносин, державного замовлення на підготовку фахівців, розвитку підприємництва, державного ринкового нагляду.