Контактна група зі врегулювання на Донбасі почала засідання в Мінську

У Мінську 17 липня почалося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила речниця колишнього президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

На попередньому засіданні ТКГ, що відбулося 2 липня, сторонам не вдалося досягти прогресу в питаннях перемир’я й обміну утримуваними особами. За словами Оліфер, так сталося через «позицію російської сторони».

«Сподіваємось, що наступна зустріч Тристоронньої контактної групи у Мінську, запланована на 17 липня, буде більш конструктивною», – додала тоді речниця Кучми.

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських полонених, які перебували на території ОРДЛО.

До цього останній обмін полоненими відбувся 27 грудня 2017 року.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.