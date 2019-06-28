Українській стороні представники ОРДЛО передали чотирьох заручників

28 червня в аеропорту Мінська відбулася передача українському політику Віктору Медведчуку, якого в Україні вважають неформальним представником президента Росії Володимира Путіна, чотирьох українських заручників, які перебували на території ОРДЛО: Дмитра Великого 1988 року народження, Якова Веремейчика 1986 року народження, Едуарда Міхєєва, 1960 року народження, Максима Горяйнова 1984 року народження.

Медведчук заявив, що полонені опинилися в Мінську транзитом літаком з Ростова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Київська влада зайняла іншу позицію, не було політичної волі, були інші бажання у Порошенка (п’ятого президента України Петра Порошенка) і парламенту. Вони зайняли абсолютно іншу позицію. Потім у Порошенка виникла печерна русофобія, і говорити про Мінські угоди не доводилося. Партія війни в парламенті була категорично проти Мінських угод. Я не мав повноважень», – заявив журналістам Медведчук з приводу того, чому раніше він не міг звільнити заручників.

Останній обмін заручниками відбувся 27 грудня 2017 року.

Медведчук стверджує, що виною тому, що не було обмінів, є пан Порошенко. Він вважає, що нова влада, яка щойно прийшла, не виявляла ніяких кроків, щоб обмін відбувся. Начебто Донецьк і Луганськ пропонував це зробити, але українська влада на це не реагувала.

«Це акт гуманізму з боку тих людей, до яких я звернувся. Багато з тих, хто утримується в Донецьку і Луганську, за нашими даними, але не за даними України, це зараз 70 осіб, родичі багатьох з них зверталися в наш центр, допомогти розшукати і звільнити цих людей. Я посередником Зеленського ніколи не був і не буду. Я представляю тут інтерес нашої партії і родичів тих людей, які тут знаходяться», – сказав Медведчук.

Четверо звільнених заручників від коментарів відмовилися, Едуард Міхєєв повідомив, що вони дізналися про обмін близько чотири дні тому.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук розповів російським ЗМІ, що 28 червня у Мінську бойовики збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» мають передати чотирьох українських заручників.

Однопартієць Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович у соцмережах повідомив, що бойовики звільнять Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва та Максима Горяїнова. Рабінович стверджує, що троє з цього числа – військові. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. У СБУ не знають, кого планують відпустити бойовики.

27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

Медведчук балотується у Верховну Раду на дострокових виборах від партії «Опозиційна платформа – За життя».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.