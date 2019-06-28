До Мінська привезли чотирьох українських заручників

Чотирьох українських заручників бойовики привезли до Мінська вдень 28 червня. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Літак прибув до Білорусі з російського Ростова-на-Дону, зазначає «Громадське». В аеропорту голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, який спілкувався з журналістами разом з бойовиками, заявив що літак, який має доставити звільнених українців до Києва, вже готовий, і сьогодні вони мають бути в столиці.

Журналістів Радіо Свобода на передачу заручників не допустила прес-служба Медведчука.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук розповів російським ЗМІ, що 28 червня у Мінську бойовики збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» мають передати чотирьох українських заручників.

Однопартієць Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович у соцмережах повідомив, що бойовики звільнять Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва та Максима Горяїнова. Рабінович стверджує, що троє з цього числа – військові. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. У СБУ не знають, кого планують відпустити бойовики.

27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

Медведчук балотується у Верховну Раду на дострокових виборах від партії «Опозиційна платформа – За життя».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.