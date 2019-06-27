СБУ не знає, кого планують повернути бойовики з окупованої частини Донбасу

У Службі безпеки України заявили, що не мають офіційної інформації щодо тих, кого представники сепаратистських угруповань «ДНР» та «ЛНР» збираються повернути на підконтрольну українській владі територію.

«Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві нагадали, що одностороння передача Україною 15 осіб відбулася 26 грудня 2016 року.

Раніше сьогодні голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчукза за підсумками зустрічі з ватажками угруповань «ДНР» та «ЛНР» російським ЗМІ заявив, що 28 червня йому у Мінську з окупованих територій Донбасу передадуть 4 полонених.

Водночас однопартієць Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович у соцмережах повідомив, що бойовики звільнять Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва та Максима Горяїнова. Рабінович пише, що троє з цього числа – військові. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.