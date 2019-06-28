Прес-служба Медведчука не пустила журналістів Радіо Свобода на передачу заручників

Сьогодні у Мінську близько 14.30 була запланована передача від бойовиків «ДНР» та «ЛНР» чотирьох українських заручників.

Журналісти Радіо Свобода вранці подали в прес-службу голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука список для акредитації та отримали підтвердження, що можуть бути на події. Проте в аеропорті охорона не виявила прізвищ кореспондентів Радіо Свобода. Пізніше охороні повідомили, що Радіо Свобода не пройшла узгодження прес-служби Медведчука. Жодних пояснень від прес-служби отримати не вдалося.

Голова політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук розповів російським ЗМІ, що 28 червня у Мінську бойовики збройних угруповань «ДНР» та «ЛНР» мають передати чотирьох українських заручників.

Однопартієць Медведчука по партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович у соцмережах повідомив, що бойовики звільнять Дмитра Великого, Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва та Максима Горяїнова. Рабінович стверджує, що троє з цього числа – військові. Підтвердження цієї інформації з інших джерел немає. У СБУ не знають, кого планують відпустити бойовики.

27 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що жодного разу не спілкувався із кумом російського президента і політиком Віктором Медведчуком і не розуміє, чому в процесі звільнення полонених мають бути посередники.

Медведчук балотується у Верховну Раду на дострокових виборах від партії «Опозиційна платформа – За життя».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

За даними СБУ станом на січень 2018 року, підтримувані Росією бойовики на Донбасі утримують 108 заручників.