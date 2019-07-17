Війна на Донбасі. Чи реанімується «Мінськ» при Зеленському?

У Мінську розпочався новий раунд переговорів щодо врегулювання на Донбасі. Цього разу до української делегації долучився політик і дипломат Роман Безсмертний. Мінський процес триває понад чотири з половиною роки і президент Росії Володимир Путін не припиняє агресію. Чи можливе перезавантаження «Мінська» з новим президентом України? Обговорюємо це в ефірі Радіо Свобода з експертом з питань безпеки Миколою Маломужем, російським журналістом Миколою Сванідзе та дослідником американського аналітичного центру Atlantic Council Андерсом Ослундом.