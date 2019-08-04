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04 Серпень 2019, Київ 09:55
Новини | Події

Штаб ООС повідомляє про пораненого українського військового на Донбасі

Інфографіка Міністерства оборони України

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На Донбасі 3 серпня впродовж доби підтримувані Росією бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню (в тому числі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї), внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові заявляють про чотири обстріли з боку бойовиків від початку поточної доби.

/**/ /**/ /**/ Майдан Незалежності у Києві (архівне фото)
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У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» ще не робили своїх заяв про становище на лінії фронту 3 серпня.

А бойовики угруповання «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку українських силовиків впродовж минулої доби.

Перепис в окупації. Для чого бойовики рахують людей?
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Перепис в окупації. Для чого бойовики рахують людей?

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На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про чергове перемир’я на Донбасі, починаючи з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

/**/ /**/ /**/ Архівне фото. Танк рухається вулицею російського міста Матвєєв Курган, біля російсько-українського кордону в Ростовській області, Росія, 26 травня 2015 року
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Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.

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