Штаб ООС повідомляє про пораненого українського військового на Донбасі

На Донбасі 3 серпня впродовж доби підтримувані Росією бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню (в тому числі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї), внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це в ранковому зведенні повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

Крім того, українські військові заявляють про чотири обстріли з боку бойовиків від початку поточної доби.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» ще не робили своїх заяв про становище на лінії фронту 3 серпня.

А бойовики угруповання «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку українських силовиків впродовж минулої доби.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про чергове перемир’я на Донбасі, починаючи з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.