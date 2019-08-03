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Как Украине, Молдове и Грузии вернуть оккупированные Россией территории? Для чего Россия использует Донбасс? И сколько на самом деле пропавших без вести на востоке Украины? Подробнее –​ в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

Око за око, зуб за зуб

Украине, Молдове и Грузии вернуть оккупированные территории можно только одним способом. Тем самым, каким они были захвачены. То есть военной силой. Других способов не существует, утверждает российский экономист, экс-советник президента России Владимира Путина Андрей Илларионов, пишет «Новое время».

Но, по мнению эксперта, сегодня ни Молдова, ни Грузия, ни Украина вернуть оккупированные территории не могут. По совершенно очевидной причине – из-за соотношения сил. Кроме того, при существующих ныне расколах в политических классах молдавского, грузинского, украинского обществ это невозможно.

Как отмечает эксперт для того, чтобы хотя бы начать обсуждение вопроса возвращения оккупированных территорий в реалистичном ключе, Молдова, Грузия, Украина должны стать другими: они должны стать несопоставимо сильнее в экономическом, политическом, военном отношениях.

Донбасс – полигон для испытаний

То, что Россия использует Донбасс как полигон для испытаний новых образцов вооружений и место, где её военные получают необходимый боевой опыт, уже вполне очевидно. Особенно на фоне сообщений о том, что люди, воевавшие на Донбассе в 2014–16 годах, потом погибают в Африке и на Ближнем Востоке, утверждает военный эксперт Михаил Жирохов, пишет «Деловая столица».

По словам эксперта, такое положение вещей ожидаемо: власти необходимо иметь «котёл», куда можно сливать людей, способных ей противостоять. Начиная с 1994-го, это была Чечня, теперь это – оккупированная часть Донбасса и Сирия.

По словам Жирохова, на фоне продолжающейся войны в Сирии вовлечённость России растет. Будет расти и потребность в боевиках «частных» компаний. Одним из способов пополнения такого «расходного фонда» является, к примеру, массовая выдача российских паспортов на Донбассе.

Показательно, что в первую очередь их дают «военнослужащим народной милиции «ДНР/ЛНР», а также «государственным служащим», отмечает военный эксперт.

Сколько на самом деле пропавших без вести?

Сайт «Новости Донбасса» пишет о том, что с начала военного конфликта на востоке Украины сотни семей не могут найти родственников, пропавших без вести. По данным СБУ, таких семей сегодня насчитывается около 250.

Международный комитет Красного креста в Украине называет другую цифру – судьба около 690 человек остается неизвестной. Но, как отмечает издание, есть и другие данные – неофициальные и более устрашающие.

Ядвига Лозинская, мать одного из пропавших солдат Андрея Лозинского, говорит, что провела собственное исследование. По её данным, утверждает Лозинская, более 1200 человек пропали во время конфликта на Донбассе. То есть это люди, которые, вероятнее всего, погибли или находятся в заложниках на оккупированной территории Донбасса, куда нет доступа для украинских структур, считает она.

Женщина понимает, что это неточная цифра. Тем не менее, эти данные, по её мнению, могут помочь государственной системе, которая никак не может справиться с формированием единого реестра о пропавших без вести.

Белые «Камазы» – вестники … войны?

Группировка «ДНР» с прошлого года не получала от России так называемую «гуманитарную помощь». Белые «Камазы», так полюбившиеся местному населению, с нетерпением ждали в феврале и марте, а они всё не ехали, пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

Как отмечает блогер, с апреля в «республике» (так там называют территорию, захваченную группировкой и Россией – ред.) остро ощущалась нехватка медикаментов. Полугодичная диета показала, что «ДНР» не способна самостоятельно решать даже такие бытовые вопросы. И вот МЧС России направило в ОРДЛО долгожданный гуманитарный груз.

Пропагандистские СМИ сообщили, что в состав груза входят медикаменты и медицинское имущество. Но все понимают, что таким образом вместе с препаратами переправляют оружие и боеприпасы. Поэтому больные приободрились, а все остальные напряглись в ожидании военной эскалации, пишет Люся Молчанова.

Чаёк из оккупации

Из захваченного сепаратистами Донецка в Беларусь на протяжении всей войны поставлялась фитопродукция фармацевтической компании «ЛекФарма «Адонис». Фиточаи из ОРДЛО можно приобрести в аптеках по всей Беларуси. Об этом пишут журналисты телеканала «Белсат».

По данным вещателя, на упаковке указано место производства – г. Донецк, Украина. Свидетельство о регистрации производитель получил в 2016-м году – в то время, когда Донецк уже давно контролировался боевиками группировки «ДНР».

Дистрибьютор в Минске, как отмечают журналисты, не скрывает торговлю с ОРДЛО. Исполнительный директор в разговоре с вещателем сообщила, что её компания работает с Донецком уже более десяти лет и война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки.

По словам журналистов, они уже несколько лет расследуют торговые связи Беларуси с группировками «ДНР» и «ЛНР», однако раньше речь шла только об экспорте на подконтрольные боевикам территории.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)