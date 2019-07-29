Анна Девятко

(Друкуємо мовою оригіналу)

Митинг против флешмоба «#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса», участники которого требуют предоставления Донбассу «особого статуса», анонсировали на прошедших выходных ряд сторонников группировки «ДНР». Но митинг в самом начале разогнали их же силовики – из так называемого «МГБ» группировки «ДНР». Что это: видимость разного представления о будущем региона или показательный плюрализм?

Еще 23 мая 2019 года в социальных сетях запустили флешмоб с хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, в котором якобы жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии.

А через 2 месяца на донецкой площади Ленина прошел митинг против возвращения ОРДО в состав Украины. По информации в пророссийских группах в социальных сетях, митингующие планировали обратиться к президенту России Владимиру Путину с призывом признать выбор дончан за присоединение к России.

Вот только участников акции попытались разогнать силовики группировки «ДНР». Об этом на своей странице в фейсбуке написал один из участников акции Николай Авилов. Но участники разошлись только после сообщения о заминировании площади Ленина, где проходил митинг. В социальных сетях уже не могут определиться, а кто ж предатель – те, кто выступили против «Медведчука и его желания вернуть их земли Украине», а значит против организаторов флешмоба, те, кто запустили флешмоб #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, или те, кто прислал боевиков на акцию протеста?

К примеру, в телеграм-канале «МАЙ ДНР», который считается «провластным» относительно группировки «ДНР», пишут, что виноваты именно те, кто собирался митинг организовывать.

«Не сомневалась, что украинские сайты сработают своевременно и квалифицированно на наших днищевых ИУД, так и получилось. Собственно, к этому иудушки и вели, этого и добивались своими воплями в более, чем в 300 акках, группах и через целую армию ботов», – написали в социальных сетях.

А вот «Донецкий Абориген» называет виновным Дениса Пушилина именно за попытку разогнать мирный митинг.

«Кто из мировых лидеров, пришедших к власти путем легитимных прозрачных выборов, сядет за стол переговоров с политическим… этим... разговаривающим со своим населением языком оружия?» – пишут в социальных сетях.

По словам донецкого журналиста Дениса Казанского, это действительно разнобой в мнениях жителей ОРДО.

«Это те самые маргиналы, которые были движением так званой «ДНР» с самого начала еще с 2014 года. Они всегда были, какое-то время их использовала Россия и ими прикрывалась, как ширмой, и создавала такое ощущение, будто этих людей много. Сейчас, когда Россия взяла курс на «запихать» эти территории обратно в Украину, но на своих условиях, то эти люди снова оказались в своем природном положении – маргиналы, которые ни на что не влияют и их никто не слушает», –отметил Денис Казанский.

Проведенный митинг и попытка разгона показывает новую линию оккупационной администрации, которая будет выступать против таких акций, отметил журналист. В социальных же сетях такую реакцию группировки «ДНР» на мирный митинг назвали очередным «сливом ДНР».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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