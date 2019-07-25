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«Наш мирный план предусматривает переговоры – Киев, Донецк, Луганск и Москва. Переговоры прямые», – подчеркнул один из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь», кум президента России Владимира Путина, Виктор Медведчук. А президент Украины Зеленский – против переговоров с главарями группировок «ЛНР» и «ДНР». Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков категорически отрицает возможность переговоров киевской власти с главарями боевиков.

Заявление Виктора Медведчука и позицию Владимира Зеленского обсуждали в эфире Радио Донбасс.Реалии украинский журналист, дончанин Алексей Мацука и российский журналист Леонид Радзиховский (по телефону из Москвы).

– Алексей, заявление Виктора Медведчука уже было сделано после выборов. Зачем оно было сделано?

Алексей Мацука: Это будет повторяться и в следующие пять лет, я думаю. Мне кажется, это не Медведчук, а Путин, потому что Медведчук в данном случае – инструмент в руках у Путина. Иначе как объяснить отсутствие Медведчука в нашей национальной политике после Оранжевой революции, когда он исчез? И возвращение после второго Майдана, когда его будто вернули исключительно для того, чтобы здесь быть тараном российской власти.

То есть, вопрос открытый, является это желанием самого Медведчука, либо он – для того, чтобы осуществлять волю своего кума. Но мне кажется, что эти темы заряжают самого Медведчука.

– Алексей, вы видите возможный итог переговоров с Путиным Зеленского, кроме капитуляции Украины?

Алексей Мацука: Думаю, есть различный набор инструментов, как выходить из этой ситуации. Интересно будет наблюдать за визитом Зеленского в Вашингтон, который скорее всего состоится в сентябре и с чем туда поедет Зеленский, с каким предложением. Мы должны тоже проявить лидерство, чтобы были аргументы.

Была версия, что Зеленский поедет просить Трампа вступить в переговорный «нормандский процесс», расширить до формата США

Была версия, что Зеленский поедет просить Трампа вступить в переговорный «нормандский процесс», расширить до формата США. Может быть, он предложит признать террористическими организации «Л/ДНР» в Вашингтоне. Тогда Россия будет назначена страной-донором терроризма. Это совершенно другой статус.

И обратите внимание, Медведчук находится под санкциями США, но не находится под санкциями Евросоюза. И Россия признана страной-агрессором в Украине. Соответственно, вот статус партии Медведчука, если они оппозиция – то это оппозиция или антигосударственная деятельность? Если они свободно ведут переговоры с лидером страны-агрессора. Очень много возникает вопросов, если опираться на ту доктрину, которая признана в Украине и действует еще от старой власти. Будет ли Зеленский менять эти подходы, будут ли они перезагружать отношения – пока мы этого не знаем.

Виктор Медведчук был представителем Порошенко (пятого президента Украины – ред.) и имел мандат от официального Киева (при обмене пленными – ред.). Сейчас «ОПЗЖ» будут законсервированы в рамках своей партии, в рамках партии и своей оппозиционной деятельности. И когда они будут проявлять жесты доброй воли, будет не совсем рентабельно. Теперь они сконцентрируются исключительно на парламентской работе и вряд ли это будут радикальные действия внутри парламента.

– Вице-спикер Виктор Медведчук в новой Верховной Раде – реально?

Алексей Мацука: Все в нашем мире реально. Но давление улицы еще более реальны, мне кажется.

– Вы тщательно следите за «минским процессом». Есть такая точка зрения, что Минск очень выгоден России. Тлеющий полузамороженный конфликт поддерживается, России «ихтамнеты» виноваты, и она указывает (раньше Порошенко) теперь Зеленскому идти на переговоры с главарями так называемых «Л/ДНР».

Алексей Мацука: Я отчасти согласен. Но дело в том, что «Минск» предполагает ряд пунктов, которые невозможно выполнить без обоюдного движения. В то же время, он дает массу возможностей для манипуляций. У Украины есть абсолютный шанс для выполнения «Минска» без ущерба собственному суверенитету и населению, которое проживает на оккупированных территориях.

– Те самые прямые переговоры, к которым Медведчук и Путин призывали Порошенко, а теперь Зеленского… А разве у Киева сейчас нет прямых переговоров с боевиками в Минске?

Алексей Мацука: По сути, они есть, ведутся все эти годы. Они встретятся, видят друг друга, могут передавать бумаги. Но это все вопрос дефиниций и признания. Я об этом еще три года назад говорил.

– Алексей, по вашему мнению, президент Зеленский для Путина ровня как политический лидер?

Алексей Мацука: Президент Зеленский избран на открытых и демократических выборах. Конечно, для них это не такой аргумент. Потому что для Путина ровня – скорее представитель Северной Кореи, которого встречали с такими почестями. Я посмотрел федеральные каналы и удивился, что ни одного критического момента о происходящем в Северной Корее. Поэтому я думаю, что наш президент выше по статусу Владимира Путина.

– Леонид, у Путина заявляли, что дождемся президентских выборов, потом парламентских выборов, тогда будет ожидать прогресса урегулирования на Донбассе. Дождались. Будет прогресс на Донбассе, возможны уступки со стороны Кремля?

Леонид Радзиховский: Думаю, уступки в таком деле необходимы с двух сторон. В огромной степени это вопрос вообще слов. Нельзя вести переговоры с террористами, а их распрекрасно ведут. Надо прекратить войну, а войны давно нет, идут перестрелки. То есть, в огромный степени это вопрос сакральных слов.

Для Путина есть огромная выгода в том, чтобы сняли или ослабили санкции против России

Касательно России, то Путин никогда в жизни не пойдет ни на какие переговоры, пока это ему не выгодно. И легко пойдет на любые переговоры, если ему выгодно. Никакой выгоды в прекращении военной активности для Путина нет. Ему что, жалко, что ли? С этой точки зрения, у него нет ни малейшего расчета идти на переговоры с Украиной.

Но для Путина есть огромная выгода в том, чтобы сняли или ослабили санкции против России. Они не являются катастрофическими в экономическом отношении, Россия к ним давно адаптировалась. Но ситуация в России довольно плохая для Путина, чего раньше не было. Я имею в виду, внутриполитическую ситуацию, рейтинг Путина падает, впереди первое и последнее для него тяжелое испытание. Это проблема, в 2024 году по конституции он должен уйти. Ему надо или уйти и назначить преемника, или сломать конституцию и выдумать новый финт ушами. И то, и другое для него особенно трудно в ситуации падающего рейтинга.

Единственный внешнеполитический успех, который будет позитивно воспринят российским обществом – это снятие санкций

Экономических успехов у Путина нет и не будет, потому что экономика России в ситуации стагнации. Значит остаются внешнеполитические успехи. Единственный внешнеполитический успех, который будет позитивно воспринят российским обществом – это снятие санкций или ослабление этих санкций. Российская пропаганда это выдаст успехом Путина. В этом смысле переговоры с Украиной для него были бы не менее выгодны и не менее важны, чем для Зеленского. Но обе стороны могут пойти на эти переговоры, только сохраняя лицо. Потому что цель переговоров – укрепление рейтинга, пиар.

Для Зеленского – это прекращение стрельбы, вялотекущих действий, которые он объявит миром и прекращением войны, для Путина – это ослабление или отмена санкций, которые он объявит своей политической и психологической победой и над Украиной, и над Европой.

– Алексей, Медведчук после событий 2004 года казался политическим трупом. Янукович, будучи президентом, не подпускал его к любой должности. Что произошло после 2014 года при президенте Порошенко?

Алексей Мацука: Думаю, была разыграна такая партия, что для Порошенко нужен был спаринг-партнер, и это было согласовано с российской стороной. Это мог быть Бойко, могла быть бинарная оппозиция, что есть кто-то за все хорошее, Украину и Евросоюз, а есть пророссийский. Видимо, хотели повторить сценарий Кучма-Симоненко.

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