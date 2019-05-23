(Друкуємо мовою оригіналу)

#ЗеленскийПризнайВыборДонбасса – с таким хештегом в социальных сетях запустили флешмоб, в котором жители ОРДЛО обращаются к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить автономию Донбассу, право говорить на русском языке, амнистию для всех участников войны со стороны российских гибридных сил и вернуть пенсии. На сайте уже зарегистрировано более 3 тысяч человек, вот только, сколько из них настоящих? Уже сегодня люди жалуются, что на сайте ничего не подписывали, а фотографии взяли из личных страниц. Кто за этим стоит, и причем здесь актеры известного сериала «Игры престолов»?

В социальных сетях опубликовали обращение горловской школьницы Евгении Тертычной, которая говорит президенту Украины Владимиру Зеленскому: «Владимир, вы заявили, что необходимо переходить к новым действиям. Мы согласны. Донбасс устал от красивых речей украинских политиков. Дайте автономию Донбассу».

Тертычная говорит, что она учится в горловском лицее №47, а на своей странице указывает другое учреждение – школа 55 (с 2016 года). Также на странице Евгении указано, что она «работает» в горловской общественной организации «Молодая Республика».

Что интересно, ни на странице самой Тертычной, ни на паблике организации ничего про флешмоб с хештегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса ничего не написано.

На сайте «Миротворец» информируют, что у Тертычной есть награды от группировки «ДНР».

​А вот на специальном сайте уже собрано более 3-х тысяч людей, которые также обратились к Владимиру Зеленскому. Для этого нужно просто загрузить фотографию, написать свое имя и фамилию, а также уточнить город проживания. И все! Ваш голос учтен. Даже не требуют регистрации почты.

Вот только среди «подписавшихся» есть и те, кто впервые слышит о своей поддержке такого флешмоба. К примеру, Ольга Лишик – экс-заместитель главы военно-гражданской администрации Луганщины подписана как жительница «Северодонецка (ЛНР)». В комментарии Радио Донбасс.Реалии она сказала, что узнала о своем якобы «участии» из интернета.

«Я знаю, что я на некоторых сайтах сепаратистов также числюсь как та, которую разыскивают за предательство «Родины и народа». Конечно, известные люди будут в фейковых списках. Это манипуляция. К этому надо быть готовыми и вовремя реагировать, чтоб люди не воспринимали это как данность», – ответила Лишик.

Также в список попал бывший глава города Северодонецка Валентин Казаков. Украинский режиссёр Олег Сенцов, который находится в российской колонии, на сайте подписан Александром из Донецка. Не обошлось и без киногероев. Так, известное семейство Старков и Джон Сноу из «Игры Престолов» стали Борисом Старковым из Старобельска, Михаилом Черновым из Беловодска, Ариной Старкиной из Краснодона.

Впервые о своем участии слышат и «адепты русского мира» – Игорь Корнет, который возглавляет так называемое «МВД» группировки «ЛНР», продюсер фильма «Ополченочка» Роман Разум, председатель молодежного совета группировки «ЛНР» Михаил Дьяконов, ведущий сепаратистского канала «ГТРК ЛНР» Леонард Свидовсков и даже глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Об этом они написали в социальных сетях.

По словам украинского блогера Алексея Фалина, флешмоб напоминает больше чью-то неудачную шутку, и воспринимать ее как голос народа нет смысла.

«Любой человек может зайти на сайт, добавить фотографию любую, а главное – сколько их захочет. За таким же принципом в 2014 году проходил и так называемый «референдум», когда можно было приехать проголосовать за себя, своих друзей и родственников, а потом пойти на другой участок и тоже самое повторить. Так и здесь сейчас», – говорит Фалин.

В пророссийских социальных сетях теперь начался новый флешмоб – люди выкладывают скрины с этого сайта и требуют немедленно удалить, учитывая, что это нарушение прав человека. Начался спор, а кто же такую акцию запустил. Не обошлось и без утверждения, что это все «информационная война Зеленского», «хитрый план СБУ» и даже внутри группировок «ЛДНР».

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