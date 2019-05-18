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Национальное собрание Франции проголосовало за закон о противодействии манипуляцией информацией, который в народе прозвали «законом против фейков». Это одна из первых попыток в Европе ответить на российскую пропаганду и новые вызовы, связанные с социальными сетями. Как работает закон и насколько подходит Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин и директор общественной организации «Детектор медиа» Галина Петренко.

– Галина, для Украины этот вопрос фейков еще актуален? Ведь заблокированы российские телеканалы, социальные сети...

Галина Петренко: Проблема фейков, дезинформации, информационных манипуляций очень актуальна в Украине. Она совершенно никуда не делась с блокированием нескольких российских ресурсов. Потому что эту практику активно используют даже украинские политики, медиа в борьбе между собой. Особенно все поразились во время президентской избирательной кампании.

– Например, что вы имеете в виду?

Галина Петренко: Например, ближе к выборам была очень интересная программа на канале «1+1», где говорилось, что Петр Порошенко убил своего брата.

Дмитрий Золотухин: Да. Первый раз эта информация появилась около полутора лет назад на мейнстримном российском телеканале, была целая передача.

Галина Петренко: Также информация о том, что Владимир Зеленский якобы злоупотребляет наркотиками, тоже активно распространялась на мейнстримных каналах в прайм-тайм.

– То есть, дело уже не только в российской пропаганде, а фейки стали инструментом внутренней политической украинской борьбы.

Дмитрий Золотухин: Я бы сказал, что проблема лжи, в том числе в медиа, не родилась с российской агрессией, с приходом Революции достоинства. Политическая сфера это сфера, где выливается огромное количество неправды, чтобы получить какие-то преференции на политической арене.

Проблема не в самой лжи, а в том, что она заполняет собой абсолютно все доступные каналы получения информации

Только в 2013-2014 годах эта проблема перешла из узкой сферы в промышленную сферу. Проблема не в самой лжи, а в том, что она заполняет собой абсолютно все доступные каналы получения информации и таким образом изменяет реальность каждого конкретного человека. В предвыборный период особенно, потому что каждый гражданин должен принимать свое осознанное решение.

– Это вызов с которым столкнулась только Украина или какие-то еще государства переживают подобную проблему?

Дмитрий Золотухин: Это общемировая проблема. Я отстаиваю позицию, что она актуализировалась в 2014 году, когда весь мир увидел, что такое можно сделать на международной арене. Раньше даже было стыдно думать, что в прайм-тайм на государственном телеканале можно оголтело говорить то, что абсолютно не соответствует действительности.

– А почему так стало можно поступать?

Дмитрий Золотухин: Я думаю, потому что такая политика была принята в мейнстримном политическом медийном пространстве России, которая с помощью миллиардов инвестиций вкладывалась по всему миру. Ведь Russia Today общемировая платформа. Это ресурс, который заполняет огромное количество многоязычных версий.

Оказалось, такое можно делать, эта практика очень быстро перешла сначала очень активно в 2016 году – британский референдум Брекзит, выборы президента США, европейские процессы.

– Недавно аналитики рабочей группы по противодействию внешнему вмешательству в украинские выборы Ukrainian Election Task Force опубликовали отчет, в котором заявили, что вмешательство России в украинские выборы было явным. Какие примеры того, как Россия повлияла на результаты этих президентских выборов в Украине?

Галина Петренко: «Детектор медиа» был одним из участников этой рабочей группы и в частности, мы презентовали это часть мониторинга российских медиа и российского влияния, который мы делали.

Даже в открытых исследованиях 4% взрослых украинцев, а это около полутора миллионов украинцев, говорят о том, что они до сих пор потребляют информацию о политической жизни из российских телеканалов и преимущественно эти люди живут на Юге и Востоке Украины.

До сих пор 15% людей считают, что войну на Донбассе начала Украина

Но тот факт, что Россия оккупировала часть территории Украины и таким образом наши граждане, которые живут на этой территории, не смогли проголосовать – это тоже влияние на выборы.

Лживая информация, которая распространялась в российских государственных медиа об Украине, подхватывалась систематически некоторыми украинскими медиа и здесь уже широко доносилась до украинской аудитории. У нас также есть исследования, когда мы спрашивали у украинцев, какие каналы они чаще всего смотрят и также как они оценивают те или иные события в Украине. До сих 15% людей считают, что войну на Донбассе начала Украина, так вот среди украинцев, которые систематически смотрят определенные украинские телеканалы, больший процент тех, кто придерживается таких пророссийских месседжей. Это прямейшее вмешательство на их выбор.

– Галина, вы считаете российские государственные СМИ – средствами массовой информации? На фоне девальвации политического дискурса во всем мире, о котором говорит Дмитрий.

Российские СМИ – средство массовой пропаганды

​Галина Петренко: Я бы не считала их СМИ, но это я так смело сейчас сказала. Конечно же есть большой дискурс в мировом сообществе и на уровне международных организаций, которые, в том числе защищают вопросы свободы слова. И там достаточно сильное российское лобби, там попробуй сказать, что это не СМИ. Они расскажут нет, их нужно аккредитовывать на выборы. Но да, это средство массовой пропаганды.

– Дмитрий, расскажите детальнее об этом французском законе о противодействии манипуляцией информацией? Действительно ли это одна из попыток национального парламента ответить на вызовы, о которых вы говорите.

Дмитрий Золотухин: Я думаю, это политическое решение одного человека во Франции – Эммануэля Макрона. После того как он стал президентом, он смог завести свою политическую силу в Нижнюю палату парламента.

Но это очень серьезная коммуникация от государства, которое описывает явление манипуляций

С моей точки зрения, этот инструмент имеет политический коммуникационный характер. Я был во Франции, мы провели около дюжины встреч. Там не говорят об этом в открытую, но все сходятся в том, что этот закон не решает всех проблем. Он не может ответить на все вызовы. Но это очень серьезная коммуникация от государства, которое описывает явление манипуляций, считает, что оно вредоносно. И дает правовой инструмент, каким образом его хотят преследовать.

В чем правовой инструмент. Закон работает три месяца перед выборами. Если в течение этого времени появляется информация манипуляционного характера, которая имеет несколько критериев. Например, массовое распространение, когда очевидно, что в это инвестируются дополнительные средства. То любой субъект, который считает, что таким образом эта информация нарушает право людей на принятие решения по поводу выборов, манипулирует их мнением, имеет право обратиться в административный суд. И суд будет определять действительно ли это нарушение прав граждан, действительно ли это фейк.

После того, как судья принимает решение, что это манипуляция, решение отправляется в органы, которые нацелены имплементировать это решение. Например, совет по аудиовизуальному контенту, это очень близко к нашему Нацсовету телевидения и радиовещания, в том числе, занимаются еще и онлайн-пространством. Наш Нацсовет не имеет мандата работы в онлайне.

– А какие санкции предусмотрены?

Медиаландшафт Франции и Украины – это два разных космоса

​Дмитрий Золотухин: Вплоть до приостановления лицензии. Но с точки зрения онлайна, думаю, это будет максимально сложно.

Но медиаландшафт Франции и Украины – это два разных космоса. Потому что медиаландшафт Франции – это бизнес. Это медиа, которые зарабатывают на том, что их читают. Если они получают такой удар по репутации, то это монетизируется для них в других потерях.

В Украине, медиа это не бизнес, а дотационная сфера: доноры, иностранные инвестиции или олигархи. Поэтому никакого репутационного ущерба не предвидится.

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