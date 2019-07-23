Между жизнью и смертью. Как «ДНР» и «ЛНР» судят детей

Ольга Омельянчук

(Друкуємо мовою оригіналу)

На временно оккупированной территории Донбасса несовершеннолетних ежемесячно обвиняют в десятках преступлений. Их судят по местным «законам» иногда за реальные, а иногда и за надуманные преступления. Правозащитники с мирной части Украины всех осужденных группировками «ДНР» и «ЛНР» называют исключительно пленными, и в один голос говорят: «На неподконтрольной части страны нет законов и нет правосудия». Узнать о том, что на самом деле происходит с «детьми в конфликте с законом» по ту сторону фронта, практически невозможно: источники на территории, подконтрольной боевикам, которые охотно рассказывают о взрослых заключенных, наотрез отказываются говорить о детях, мол, это скользкая тема, сами понимаете.

Радио Донбасс.Реалии удалось выяснить, что оккупационные администрации проводят массовые задержания несовершеннолетних, выносят им приговоры и отправляют в отдельные бараки на территории взрослых колоний. А еще в донецком СИЗО №5 недавно убили подростка: российские гибридные силы замалчивают эту историю, а украинские правозащитники, Минюст и силовики не могут повлиять на беспредел, происходящий в застенках боевиков.

Убийство, младенцы и военнопленные

Об убийстве несовершеннолетнего в донецком СИЗО №5 на своей странице в Facebook заявили представители «Восточной правозащитной группы».

Директор организации Вера Ястребова рассказала Радио Донбасс.Реалии, что парню было всего 15 лет. По данным организации, сразу после трагедии в СИЗО начали обыск камер и усилили меры предосторожности, а еще туда пригласили проверку в виде «советников из РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области». В целях безопасности, в организации не рассказывают подробности и персональные данные убитого. Однако из собственных источников нам удалось узнать, что парня обвиняли в изнасиловании и грабеже.

Донецкое СИЗО №5 одно из самых известных на оккупированной части Донбасса. Здесь содержат, в том числе, украинских военнопленных. Так, уже больше четырех лет в СИЗО удерживают Богдана Пантюшенко, танкиста с позывным «Броня», который попал в плен 18 января 2015 года после операции возле поселка Спартак, что в районе Донецкого аэропорта.

По данным украинских правозащитников, детей здесь содержат в отдельных камерах, а СИЗО №5 используют не только, как временный изолятор, но и как колонию. Колонию, в которой боевики периодически устраивают экскурсии.

​Например, зимой сюда приводили школьников старших классов, чтобы они посмотрели на заключенных одногодок и «не совершали их ошибок». Также к подросткам в донецкое СИЗО регулярно приезжают представители местной подконтрольной России администрации: проводят спартакиады, демонстративно передают настольные игры и фотографируют с нарисованными картинками – ко Дню матери, семьи или, скажем, к 23 февраля.​

Кроме несовершеннолетних, которые ждут «приговор» или уже получили его, в донецком следственном изоляторе есть и дети, заключенные поневоле. Радио Донбасс.Реалии удалось выяснить, что в СИЗО №5 также содержат женщин с младенцами: пока мамы отбывают наказание, малыши растут вместе с ними за решеткой.

Смертная казнь

Сайты «официальных силовых структур» «ДНР» буквально разрываются от сообщений про детскую преступность. Очень много новостей о жителях Макеевки и Горловки – оккупированных городов, где на момент начала войны было в общей сложности пять колоний. Для сравнения: в 2014 году в Крыму действовало всего две колонии – одна для неоднократно судимых в Симферополе и одна в Керчи для тех, кто осужден впервые.

В марте в Макеевке задержали 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 88-летней пенсионерки. В сводках на контролируемых группировкой «ДНР» каналах сообщили, что парень забил старушку до смерти, забрал 250 рублей, вынес продукты, разобрал угольную печь, вырвал водопроводные краны, украл кастрюли, пакет картофеля и мешок с углем.

По словам правозащитницы Веры Ястребовой, на оккупированной части Донецкой области действуют «адаптированные законы» СССР, чей Уголовный кодекс предусматривал смертную казнь. На подконтрольной группировке «ДНР» территории «уголовная ответственность» наступает с 14 лет, а, значит, боевики могут приговаривать к высшей мере наказания даже несовершеннолетних. Задержанному подростку из Макеевки вменяют ч. 2 ст. 106 так называемого «УК «ДНР» – «убийство, совершенное из корыстных побуждений». Санкция этой «статьи из прошлого» предусматривает смертную казнь.

Тем временем, в оккупированной Горловке недавно провели массовое задержание подростков. Так называемая «полиция «ДНР» сообщила, что задержала 44 несовершеннолетних, которые готовились к драке «на почве личной неприязни». В спецоперации принял участие, в том числе, «Беркут», сообщили ресурсы российских гибридных сил.

Наряду с возможно доказуемыми преступлениями, на оккупированной части Донбасса детей судят и по явно сфабрикованным делам (ведь таких преступлений на де-юре украинской территории попросту не может существовать). Так, еще в сентябре 2016 года в Донецке задержали группу из семерых подростков, которых обвинили в «диверсионной деятельности в поддержку Украины». Сюжеты о задержанных в возрасте от 14 до 17 лет первыми показали российские телеканалы.

Там заявили, что ребят завербовал один из командиров батальона «Айдар», что местные «правоохранители» искали детей больше года и что ранее подростки якобы совершили в Ясиноватой «серию терактов». Проверить, не актеры ли давали интервью российским журналистам, невозможно. Новостей об этих детях на ресурсах боевиков нет уже почти три года. Если подконтрольные России группировки все-таки задержали реальных подростков – их уже вполне могли убить, ведь за поддержку Украины группировка «ДНР» также предусматривает смертную казнь.

Несовершеннолетние, женщины, мужчины и «БСники»

На территории, подконтрольной вооруженному формированию «ЛНР», несовершеннолетних осужденных содержат на территории бывшей взрослой колонии №24 в поселке городского типа Петровское под городом Красный Луч.

В «ВКонтакте» у колонии есть своя активная страница: на личные сообщения ее администратор не отвечает, зато публикует объявления о приеме на работу

«В петровской колонии, – говорит представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, – также есть бараки для женщин, мужчин и «БСников» – бывших сотрудников «органов внутренних дел».

Информацию о «петровской 24-ке» приходится собирать по крупицам. В российской соцсети «ВКонтакте» у колонии есть своя активная страница: на личные сообщения ее администратор не отвечает, зато публикует объявления о приеме на работу.

Оказывается, в колонии недостаточно персонала, чтобы справляться даже с пищевым блоком. В учреждение ищут сотрудников «младшего, среднего и начальствующего состава» для работы на кухне и непосредственно с заключенными. Обещают зарплату от 13 до 20 тыс. российских рублей (приблизительно 5 230 – 8 050 гривен), возможность бесплатно учиться в местной академии «МВД» и ранний выход на пенсию – от 15 лет стажа.

На сайтах так называемого «правительства» группировки «ЛНР» о блоке для несовершеннолетних в колонии №24 последний раз вспоминали в 2017 году. Тогда в петровской «малолетке», по данным боевиков, содержалось семеро несовершеннолетних заключенных – мальчики в возрасте от 15 до 17 лет.

К первому сентября два года назад для них открыли вечернюю школу с единственным классом. Кстати, директор школы Анна Якушева до войны возглавляла Краснолучскую вечернюю школу №1, учила проблемных подростков любви к Родине и прекрасно говорила на украинском языке.

Несмотря на то, что на подконтрольной «ЛНР» территории, судя по сообщениям местных структур, детей обвиняют в разного рода преступлениях реже, чем на оккупированной части Донецкой области, именно под Луганском о заключенных в петровской колонии детях сняли якобы поучительный видеоролик.

Запись называется «Плохая компания»: ее нет в открытом доступе, зато ее показывают в школах Свердловского района (Луганская область).

Список пленных

Официальные украинские власти практически ничего не знают о том, что происходит с несовершеннолетними заключенными на территории подконтрольной российским гибридным силам. На момент начала войны детские колонии на Донбассе расформировали, поэтому просить отбывать наказание на подконтрольной Украине территории могут только совершеннолетние осужденные – те, кто получил срок еще до начала боевых действий. Сейчас в Украине действует всего четыре «малолетки»: одна для девочек в Мелитополе и три для мальчиков – в Кременчуге, Ковеле и Прилуках. По данным Минюста, на момент марта 2019 года во всех четырех содержали 117 «детей в конфликте с законом». Их осудили, в основном, за разбои и грабежи.

В 2018 году в тюрьмах на временно оккупированной территории побывал спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер. Он посетил, в частности, СИЗО №5 в Донецке, где потом убили 15-летнего подростка, и Петровскую исправительную колонию, где несовершеннолетние отбывают наказания рядом со взрослыми заключенными. В интервью «Громадському» Мельцер рассказал, что в группировке «ЛНР» режим в СИЗО строже, чем у «ДНР». По словам спецдокладчика ООН, ему не удалось поговорить конфиденциально с заключенными под Луганском, а режим в колониях здесь «очень строгий, я бы сказал деспотичный».

Украинские правозащитники в один голос говорят, что по ту сторону линии разграничения вовсе нет закона, а всех заключенных на временно оккупированной части Донбасса следует считать пленниками, а не преступниками. Директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова уверяет: нужно создать единый реестр всех «осужденных» пророссийскими группировками, чтобы потом амнистировать их жертв.

За содействие в восстановлении суверенитета Украины предусмотрена смертная казнь, и мы знаем, что такие «приговоры» уже неоднократно приводились в исполнение

«Да, – комментирует правозащитница, – это будет длительный и сложный процесс, но другого пути нет. Мы говорим о необходимости создания реестра во всех своих отчетах, которые передаем, в том числе, дипломатам. На той стороне не действуют никакие законы и нет правосудия. Зато есть издевательства и пытки. Людей, кроме официальных тюрем, содержат в ужасных условиях «на подвалах». За содействие в восстановлении суверенитета Украины в так называемой «ДНР» предусмотрена смертная казнь, и мы знаем, что такие «приговоры» уже неоднократно приводились в исполнение».

По словам Ястребовой, в список нужно внести как взрослых, так и несовершеннолетних осужденных. А после освобождения Донбасса необходимо будет проверить возбужденные боевиками «дела», узнать настоящие обстоятельства задержаний, опросить возможных свидетелей и только потом решать, как социализировать заключенных группировками и может ли кто-то из них все-таки нести хоть какую-то опасность для общества.

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