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23 Липень 2019, Київ 09:18
Донбас.Реалії

Между жизнью и смертью. Как «ДНР» и «ЛНР» судят детей

Макеевская колония, декабрь 2014 года (иллюстративное фото)

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Ольга Омельянчук

(Друкуємо мовою оригіналу)

На временно оккупированной территории Донбасса несовершеннолетних ежемесячно обвиняют в десятках преступлений. Их судят по местным «законам» иногда за реальные, а иногда и за надуманные преступления. Правозащитники с мирной части Украины всех осужденных группировками «ДНР» и «ЛНР» называют исключительно пленными, и в один голос говорят: «На неподконтрольной части страны нет законов и нет правосудия». Узнать о том, что на самом деле происходит с «детьми в конфликте с законом» по ту сторону фронта, практически невозможно: источники на территории, подконтрольной боевикам, которые охотно рассказывают о взрослых заключенных, наотрез отказываются говорить о детях, мол, это скользкая тема, сами понимаете.

Радио Донбасс.Реалии удалось выяснить, что оккупационные администрации проводят массовые задержания несовершеннолетних, выносят им приговоры и отправляют в отдельные бараки на территории взрослых колоний. А еще в донецком СИЗО №5 недавно убили подростка: российские гибридные силы замалчивают эту историю, а украинские правозащитники, Минюст и силовики не могут повлиять на беспредел, происходящий в застенках боевиков.

Убийство, младенцы и военнопленные

Об убийстве несовершеннолетнего в донецком СИЗО №5 на своей странице в Facebook заявили представители «Восточной правозащитной группы».

Директор организации Вера Ястребова рассказала Радио Донбасс.Реалии, что парню было всего 15 лет. По данным организации, сразу после трагедии в СИЗО начали обыск камер и усилили меры предосторожности, а еще туда пригласили проверку в виде «советников из РФ, которые отвечают за пенитенциарную систему на оккупированной части Донецкой области». В целях безопасности, в организации не рассказывают подробности и персональные данные убитого. Однако из собственных источников нам удалось узнать, что парня обвиняли в изнасиловании и грабеже.

Донецкое СИЗО №5 одно из самых известных на оккупированной части Донбасса. Здесь содержат, в том числе, украинских военнопленных. Так, уже больше четырех лет в СИЗО удерживают Богдана Пантюшенко, танкиста с позывным «Броня», который попал в плен 18 января 2015 года после операции возле поселка Спартак, что в районе Донецкого аэропорта.

По данным украинских правозащитников, детей здесь содержат в отдельных камерах, а СИЗО №5 используют не только, как временный изолятор, но и как колонию. Колонию, в которой боевики периодически устраивают экскурсии.

СМИ группировки «ДНР» показывают несовершеннолетних заключенных СИЗО №5 (Радио Свобода не показывает лица детей, так как съемка могла вестись без их согласия)
СМИ группировки «ДНР» показывают несовершеннолетних заключенных СИЗО №5 (Радио Свобода не показывает лица детей, так как съемка могла вестись без их согласия)

​Например, зимой сюда приводили школьников старших классов, чтобы они посмотрели на заключенных одногодок и «не совершали их ошибок». Также к подросткам в донецкое СИЗО регулярно приезжают представители местной подконтрольной России администрации: проводят спартакиады, демонстративно передают настольные игры и фотографируют с нарисованными картинками – ко Дню матери, семьи или, скажем, к 23 февраля.​

Кроме несовершеннолетних, которые ждут «приговор» или уже получили его, в донецком следственном изоляторе есть и дети, заключенные поневоле. Радио Донбасс.Реалии удалось выяснить, что в СИЗО №5 также содержат женщин с младенцами: пока мамы отбывают наказание, малыши растут вместе с ними за решеткой.

Публикация про женщин в Донецком СИЗО на странице подконтрольного России «мэра» Снежного
Публикация про женщин в Донецком СИЗО на странице подконтрольного России «мэра» Снежного

Смертная казнь

Сайты «официальных силовых структур» «ДНР» буквально разрываются от сообщений про детскую преступность. Очень много новостей о жителях Макеевки и Горловки – оккупированных городов, где на момент начала войны было в общей сложности пять колоний. Для сравнения: в 2014 году в Крыму действовало всего две колонии – одна для неоднократно судимых в Симферополе и одна в Керчи для тех, кто осужден впервые.

В марте в Макеевке задержали 14-летнего подростка, обвиняемого в убийстве 88-летней пенсионерки. В сводках на контролируемых группировкой «ДНР» каналах сообщили, что парень забил старушку до смерти, забрал 250 рублей, вынес продукты, разобрал угольную печь, вырвал водопроводные краны, украл кастрюли, пакет картофеля и мешок с углем.

Несовершеннолетний в Макеевке, показанный в СМИ боевиков
Несовершеннолетний в Макеевке, показанный в СМИ боевиков

По словам правозащитницы Веры Ястребовой, на оккупированной части Донецкой области действуют «адаптированные законы» СССР, чей Уголовный кодекс предусматривал смертную казнь. На подконтрольной группировке «ДНР» территории «уголовная ответственность» наступает с 14 лет, а, значит, боевики могут приговаривать к высшей мере наказания даже несовершеннолетних. Задержанному подростку из Макеевки вменяют ч. 2 ст. 106 так называемого «УК «ДНР» – «убийство, совершенное из корыстных побуждений». Санкция этой «статьи из прошлого» предусматривает смертную казнь.

Тем временем, в оккупированной Горловке недавно провели массовое задержание подростков. Так называемая «полиция «ДНР» сообщила, что задержала 44 несовершеннолетних, которые готовились к драке «на почве личной неприязни». В спецоперации принял участие, в том числе, «Беркут», сообщили ресурсы российских гибридных сил.

Задержание в Горловке, показанное подконтрольным «ДНР» каналом
Задержание в Горловке, показанное подконтрольным «ДНР» каналом

Наряду с возможно доказуемыми преступлениями, на оккупированной части Донбасса детей судят и по явно сфабрикованным делам (ведь таких преступлений на де-юре украинской территории попросту не может существовать). Так, еще в сентябре 2016 года в Донецке задержали группу из семерых подростков, которых обвинили в «диверсионной деятельности в поддержку Украины». Сюжеты о задержанных в возрасте от 14 до 17 лет первыми показали российские телеканалы.

Задержание детей за «диверсионную деятельность» показывает «Первый канал» России
Задержание детей за «диверсионную деятельность» показывает «Первый канал» России

Там заявили, что ребят завербовал один из командиров батальона «Айдар», что местные «правоохранители» искали детей больше года и что ранее подростки якобы совершили в Ясиноватой «серию терактов». Проверить, не актеры ли давали интервью российским журналистам, невозможно. Новостей об этих детях на ресурсах боевиков нет уже почти три года. Если подконтрольные России группировки все-таки задержали реальных подростков – их уже вполне могли убить, ведь за поддержку Украины группировка «ДНР» также предусматривает смертную казнь.

Несовершеннолетние, женщины, мужчины и «БСники»

На территории, подконтрольной вооруженному формированию «ЛНР», несовершеннолетних осужденных содержат на территории бывшей взрослой колонии №24 в поселке городского типа Петровское под городом Красный Луч.

В «ВКонтакте» у колонии есть своя активная страница: на личные сообщения ее администратор не отвечает, зато публикует объявления о приеме на работу

«В петровской колонии, – говорит представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский, – также есть бараки для женщин, мужчин и «БСников» – бывших сотрудников «органов внутренних дел».

Информацию о «петровской 24-ке» приходится собирать по крупицам. В российской соцсети «ВКонтакте» у колонии есть своя активная страница: на личные сообщения ее администратор не отвечает, зато публикует объявления о приеме на работу.

Оказывается, в колонии недостаточно персонала, чтобы справляться даже с пищевым блоком. В учреждение ищут сотрудников «младшего, среднего и начальствующего состава» для работы на кухне и непосредственно с заключенными. Обещают зарплату от 13 до 20 тыс. российских рублей (приблизительно 5 230 – 8 050 гривен), возможность бесплатно учиться в местной академии «МВД» и ранний выход на пенсию – от 15 лет стажа.

На сайтах так называемого «правительства» группировки «ЛНР» о блоке для несовершеннолетних в колонии №24 последний раз вспоминали в 2017 году. Тогда в петровской «малолетке», по данным боевиков, содержалось семеро несовершеннолетних заключенных – мальчики в возрасте от 15 до 17 лет.

Канал группировки «ДНР» показывают несовершеннолетних в Петровской колонии, 2017 год (Радио Свобода не показывает лица детей, так как съемка могла вестись без их согласия)
Канал группировки «ДНР» показывают несовершеннолетних в Петровской колонии, 2017 год (Радио Свобода не показывает лица детей, так как съемка могла вестись без их согласия)

К первому сентября два года назад для них открыли вечернюю школу с единственным классом. Кстати, директор школы Анна Якушева до войны возглавляла Краснолучскую вечернюю школу №1, учила проблемных подростков любви к Родине и прекрасно говорила на украинском языке.

Несмотря на то, что на подконтрольной «ЛНР» территории, судя по сообщениям местных структур, детей обвиняют в разного рода преступлениях реже, чем на оккупированной части Донецкой области, именно под Луганском о заключенных в петровской колонии детях сняли якобы поучительный видеоролик.

Запись называется «Плохая компания»: ее нет в открытом доступе, зато ее показывают в школах Свердловского района (Луганская область).

Список пленных

Официальные украинские власти практически ничего не знают о том, что происходит с несовершеннолетними заключенными на территории подконтрольной российским гибридным силам. На момент начала войны детские колонии на Донбассе расформировали, поэтому просить отбывать наказание на подконтрольной Украине территории могут только совершеннолетние осужденные – те, кто получил срок еще до начала боевых действий. Сейчас в Украине действует всего четыре «малолетки»: одна для девочек в Мелитополе и три для мальчиков – в Кременчуге, Ковеле и Прилуках. По данным Минюста, на момент марта 2019 года во всех четырех содержали 117 «детей в конфликте с законом». Их осудили, в основном, за разбои и грабежи.

В 2018 году в тюрьмах на временно оккупированной территории побывал спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер. Он посетил, в частности, СИЗО №5 в Донецке, где потом убили 15-летнего подростка, и Петровскую исправительную колонию, где несовершеннолетние отбывают наказания рядом со взрослыми заключенными. В интервью «Громадському» Мельцер рассказал, что в группировке «ЛНР» режим в СИЗО строже, чем у «ДНР». По словам спецдокладчика ООН, ему не удалось поговорить конфиденциально с заключенными под Луганском, а режим в колониях здесь «очень строгий, я бы сказал деспотичный».

Украинские правозащитники в один голос говорят, что по ту сторону линии разграничения вовсе нет закона, а всех заключенных на временно оккупированной части Донбасса следует считать пленниками, а не преступниками. Директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова уверяет: нужно создать единый реестр всех «осужденных» пророссийскими группировками, чтобы потом амнистировать их жертв.

За содействие в восстановлении суверенитета Украины предусмотрена смертная казнь, и мы знаем, что такие «приговоры» уже неоднократно приводились в исполнение
Вера Ястребова

«Да, – комментирует правозащитница, – это будет длительный и сложный процесс, но другого пути нет. Мы говорим о необходимости создания реестра во всех своих отчетах, которые передаем, в том числе, дипломатам. На той стороне не действуют никакие законы и нет правосудия. Зато есть издевательства и пытки. Людей, кроме официальных тюрем, содержат в ужасных условиях «на подвалах». За содействие в восстановлении суверенитета Украины в так называемой «ДНР» предусмотрена смертная казнь, и мы знаем, что такие «приговоры» уже неоднократно приводились в исполнение».

По словам Ястребовой, в список нужно внести как взрослых, так и несовершеннолетних осужденных. А после освобождения Донбасса необходимо будет проверить возбужденные боевиками «дела», узнать настоящие обстоятельства задержаний, опросить возможных свидетелей и только потом решать, как социализировать заключенных группировками и может ли кто-то из них все-таки нести хоть какую-то опасность для общества.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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