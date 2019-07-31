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До оккупации в Луганске не было проблем с поставкой фруктов: черешни, яблоки, груши, сливы, абрикосы либо выращивали сами на дачах в Зеленой Роще и Красном Яру, либо закупали в соседних Станице Луганской и Счастье. Сейчас выбор фруктов меньше, качество хуже, так как везут из России, Крыма, а иногда Египта. Радио Донбасс.Реалии изучили фруктовое предложение неподконтрольной части Луганщины.

Ирина – переселенка из Луганска, в родной город теперь ездит только к родителям. Говорит, раньше приезжала к ним летом с четким планом – обязательно отъесться черешней и клубникой. В этом году ждало разочарование.

«У нас дача была за городом. Там черешня была огромная, черная и очень сладкая. 5 лет уже на дачу не выезжали, а дома фруктовый сад уже давно «изжил» себя. У родителей воду включают через день, а то и реже. И напор слабенький. Бывают, конечно, исключения, но в такие моменты не о саде думаешь, а о том, чтобы набрать себе воды во все возможные тары! Знаю, что у многих из-за этого и с огородами проблемы, и с садами. Реально людей спасают дожди», – рассказывает Ирина.

Купить фрукты на рынке оказалось задачей не из легких, говорит Ирина. Если раньше практически на каждой остановке были бабушки, которые продавали яблоки, черешни, клубнику, абрикос, то теперь с этим сложнее. А на рынке – в основном привозные из России, Крыма или Египта.

«Сами понимаете: одно дело везти из той же Станицы. 30 минут. Или из Крыма и России – несколько дней. Они их изначально привозят зелеными, а тут фрукты уже доспевают. Есть невозможно. Хочешь нормальное и вкусное – либо долго ищи, либо покупай дороже», – говорит Ирина.

«Персики у нас турецкие, правда поставка через Краснодарский край. Но стоят 180 рублей. У знакомого закупщика кто-то ехал из Крыма и говорил, что персиков будет много, потому что там был хороший урожай. Ну посмотрим. Арбузы, вишня, крыжовник – местные», – рассказал Радио Донбасс.Реалии слушатель.

Черешню купить в июне можно было за 210 рублей, клубнику – за 160, говорит луганчанка Светлана. Рассказывает, что в этом году сместились сезонные фрукты.



«Я удивилась, когда арбузы начали продавать еще в июне. Спрашиваю: «Так они же еще зеленые, всегда же в августе покупали», а продавщица мне отвечает: «Это при Украине арбузы в августе были, а сейчас уже в июне едим. Россия все же!». Арбузы сейчас 20 рублей за килограмм, дыни можно купить за 50. Говорят, что они крымские», – рассказывает Светлана.

Цены вроде и не кусаются, говорит она, но все же это не как раньше, когда можно было покупать каждый день килограмм фруктов и наедаться.

«В этом году хоть яблок и груш стало больше. А то в прошлом – аж плакать хотелось. Привозные были, а своих – практически нет. У многих соседей просто осыпались деревья. Сейчас покупаем за 50 рублей. Кажется, что недорого, но что такое 1 кг яблок? 8 штучек. По 2 каждому в семье и все. А детей хочется побольше фруктами накормить, лето все же, витаминная пора!» – говорит Светлана.

Она также отметила, что очень быстро заканчивается «сезон» фруктов. Не исключает, что из-за небольшого количества урожая в оккупированной части Луганской области, а привозные из России и Крыма не всегда пользуются спросом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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