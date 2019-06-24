Фрукти-ягоди окупації і їхні ціни. Порівнюємо з вільною Україною

Заради полуниці люди готові... перетинати блокпости. Жителі ОРДЛО нерідко вирушають для купівлі фруктів за лінію розмежування – невже настільки їх бракує на окупованій території, адже це плодорідний регіон? Садовина є, але ціни відрізняються. Можете оцінити самі, чи вартує це кількагодинного перетину КПВВ – Радіо Донбас.Реалії вирішило порівняти ціни на фрукти та ягоди у Донецьку (ОРДЛО) та Слов'янську (підконтрольна Україні територія).

Ціни ми фіксували у суботу та неділю (22-23 червня). Їх переведено у гривні за курсом на 24 червня.

Полуниця

Донецьк: 104 грн/кг (250 руб/кг)

Слов'янськ: 45-60 грн/кг

​Персик

Донецьк: 70-91 грн/кг (170-220 руб/кг)

Слов'янськ: 55 грн/кг

Вишня

Донецьк: від 17 грн грн/кг (40 руб/кг)

Слов'янськ: від 15 грн/кг

Черешня

Донецьк: 42-67 грн/кг (100-160 руб/кг)

Слов'янськ: 65-75 грн/кг

Аґрус

Донецьк: 42 грн/кг (100 руб/кг)

Слов'янськ: 50 грн/кг

Диня

Донецьк 29-42 грн/кг (70-100 руб/кг)

Слов'янськ: динь на ринку ще немає

Малина

Донецьк: 125-145 грн/кг (300-350 руб/кг)

Слов'янськ: 70 грн/кг

Абрикос

Донецьк: 42-77 грн/кг (100-185 руб/кг)

Слов'янськ: 45 грн/кг

Нектарин

Донецьк: 70-104 грн/кг (170-250 руб/кг)

Слов'янськ: 55 грн/кг

Ожина

Донецьк: 162 грн/кг (390 руб/кг)

Слов'янськ: 200 грн/кг

Слива

Донецьк: 75 грн/кг (180 руб/кг)

Слов'янськ: на центральному ринку ще немає

Порічки

Донецьк: 62 грн/кг (150 руб/кг)

Слов'янськ: 35 грн/кг

Смородина

Донецьк: не зустрічали

Слов'янськ: 70 грн/кг

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).