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Почему политика России в отношении Украины при президенте Владимире Зеленском не изменится? Для чего Россия планирует провести перепись населения в ОРДЛО? И где отдыхают луганские «бюджетники»? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии

Придётся воевать

Президент России Владимир Путин «откусил» у Украины Крым и часть Донбасса – для него это хорошо, но мало. Ему нужна вся Украина. Без Украины полноценной Российской империи быть не может. Поэтому Путин стремится подчинить Украину Москве. Это утверждает социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для сайта «Главред».

Как утверждает Эйдман, сделать это можно, только взорвав Украину изнутри, в том числе используя группировки «ЛНР» и «ДНР» в качестве бикфордова шнура, с помощью которого Путин постоянно нагнетает напряженность, чтобы дестабилизировать Украину в целом. Такая политика Путина будет продолжаться и при президенте Зеленском.

По мнению социолога, Путин воспринимает Зеленского как слабого политика. Он будет всячески пытаться давить и наезжать на Зеленского. Но если Путин получит достойный отпор, то он еще больше активизирует свою политику подрыва Украины изнутри.

Зеленский хочет мира и много раз об этом говорил. Но, к сожалению, ему с Путиным придется воевать... Другого выхода нет, пока Путин у власти, утверждает Игорь Эйдман.

Злая ирония судьбы

Затянувшийся военный конфликт на Донбассе не только лишил миллионов людей крыши над головой, но и добавил проблем с водой в регионе. Вот уже пять лет жители Донетчины страдают от регулярных перебоев с водоснабжением. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса».

Как отмечает автор статьи, единственная водная артерия, канал «Северский Донец-Донбасс», расположен очень близко к «красной зоне», а его часть проходит через неподконтрольную территорию. Из-за постоянных обстрелов люди месяцами не видят воды. По злой иронии судьбы, чаще всего аварии происходят летом, когда водозабор увеличивается в несколько раз.

Кроме того, состояние водопроводных сетей оставляет желать лучшего. Более 25% труб распределительной сети водовода находятся в аварийном состоянии, более 60% нуждаются в ремонте. Еще одна причина отсутствия воды – это задолженность компании «Вода Донбасса» перед поставщиками электроэнергии.

Кто платит, тот заказывает музыку

Россия в октябре планирует провести перепись населения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Российские СМИ ранее отмечали, что в Кремле таким образом хотят понимать реальную картину с населением в «республиках», чтобы проверить, не начисляют ли пенсии и зарплаты «мертвым душам». Одновременно будут уточнять количество избирателей. Об этом пишет газета «Донецкие Новости».

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, таким образом они хотят понимать сколько людей живут в ОРДЛО, а, значит, скольких жителей Донбасса можно призвать на службу. Во-вторых, коль Россия пока финансирует «ЛДНР», россиянам необходимо понимать, сколько денег, собственно говоря, нужно.

А по словам политолога Олега Саакяна, существуют риски для имущества людей, которые выехали с оккупированных территорий. Известно о прецедентах, когда их жилье отбирали. Теперь же это могут поставить «на поток».

Куда качнёт маятник истории?

Пять лет уже дончане живут в ожидании какой-то определённости и в то же время понимают, что оказались политическими заложниками. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров».

По словам блогера, многим уже все равно, куда качнет маятник истории. Станет ли Донбасс частью России, или вернётся в лоно Украины. При этом, как пишет Молчанова, наблюдая за скандальным флешмобом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса, невольно понимаешь, что сторонников русского мира в Донецке ещё немало.

Из-за маленькой оговорки «Мы требуем особый статус для Донбасса!» даже разгорелся скандал. Одни напоминают, что на так называемом референдуме они голосовали за полную независимость «республики». А другие убеждают народ, что их выбор – примирение с Киевом и возвращение в состав Украины в качестве отдельного территориального образования. При этом пока неясно, чем спор закончится, но уже предельно понятно, что началась новая политическая игра, пишет Молчанова.

Отдых луганского «бюджетника»

Наиболее бюджетный вариант морской отпуска с детьми для луганчан сейчас – это российский Ейск. Всего 4 часа и Азовское море с развитой инфраструктурой и линейкой цен на любой кошелек рядом. Об этом пишет блогер из Луганска Яна Викторова для сайта «ВВС Україна».

При этом, как отмечает блогер, в такой поездке соблазняют не цены и не Азовское море, а именно расположение: короткая и безболезненная дорога, если не возникнет проблем на границе.

Следующая ступень, как пишет Викторова, это Крым. Именно полуостров активно осваивают луганские бюджетники по профсоюзным путевкам.

Интересно что при всей широте географии Крымского полуострова, так называемый «республиканский» профсоюз направляет бюджетников на оздоровление в единственное место – частный пансионат «Лазурное», расположенный в одноименном поселке. Место весьма специфично. По крайней мере, «скорую» туда, как пишет блогер, вызвать нельзя, чтобы не «палить контору» и ее владельца. Едут по таким бюджетным путевкам преимущественно пенсионеры – счастливые обладатели украинской и так называемой «республиканской» пенсий.

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