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Первые российские паспорта по «упрощенной процедуре Путина» выдали 14 июня: после присяги и под гимн России. Сейчас ажиотаж в оккупированном Луганске не только не спал, а лишь усилился: люди продолжают занимать очередь с самого утра, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Однако, процедуру получения можно и ускорить. Как это делают и сколько платят, чтобы получить билет на «заветный» рейс, а главное – зачем он им? В серии материалов Радио Донбасс.Реалии «Записки из оккупации».

До указа Путина местные «документы» оформляли особо идейные, либо по принуждению – ​теперь все иначе

Обязательное условие для получения российского гражданства – наличие «паспорта местного образца» – от группировки «ЛНР». До указа Путина местные «документы» оформляли особо идейные, либо по принуждению, теперь это – обязательное условие для получения российского паспорта, и поэтому спрос на них резко увеличился в несколько раз.

Луганчанка Мария, чье имя изменено в целях безопасности, рассказывает, что «живая» очередь на оформление местного «документа» к 6 утрам уже насчитывает 500 людей.

Когда мы пришли под паспортный рано утром, я обалдела луганчанка

«У меня дочке по возрасту нужно оформить паспорт. Когда мы пришли под паспортный рано утром, я обалдела – там уже стояла целая толпа людей, – говорит женщина. – Я на российский тоже подала и в очереди сейчас «7 тысяч какая-то». Но процедуру можно ускорить».

Возможность «ускорить процедуру» есть не у всех, так как для этого нужно заплатить приличную сумму. Один паспортный стол в среднем за день обслуживает до 15 человек. Чтобы вне очереди за несколько дней получить «лнровский паспорт», потребуется заплатить 4 тысячи рублей (около 1600 грн). Расценки на быстрое получение российского выше и стартуют от 6 тысяч рублей (около 2400 грн). При том, что «официальное» оформление стоит 3800 рублей (1500 грн).

Выдача паспортов для жителей оккупированной российскими гибридными силами части области происходит в российском Новошахтинске. Собеседники в Луганске рассказывают, что в связи с активностью местных жителей, запустили специальный автобусный рейс, который стартует от автовокзала и отвозит прямо под место выдачи документа в Новошахтинске. Билеты на рейс продают в кассе автовокзала и стоят 450 рублей. Каждый автобус отправляется в сопровождении медиков.

Люди прут, и вовсе не для лучшей жизни в России

«Люди прут, и вовсе не для лучшей жизни в России. Те, кто хочет там работать, открывают ЧП по «документам ЛНР». А те, кто сейчас на волне стремятся отхватить российское гражданство, просто хотят быть частью России», – рассуждает местный житель Александр. Но в то же время добавляет, не все луганчани ринулись за российским гражданством.

Мужчина говорит: пенсионеры, которые получают украинскую пенсию, не спешат.

«Те, кто переходит в Станицу за пенсиями, боятся подаваться на российский паспорт – вдруг им Украина пенсию отрежет. Поэтому не высовываются», – объясняет луганчанин.

Однако те идейные пророссийские пенсионеры, которые не оформляли украинскую пенсию, подают документы в надежде получить российскую.

Считает, чем больше паспортов, тем лучше. Коллекционер

«У меня соседке 85 лет. Достала свои «гробовые» (отложенные на похороны) деньги и подалась на российское гражданство. Говорит мне, что хочет получить паспорт, чтобы умереть россиянкой. Семья подруги всем составом пошла в паспортный, даже деда без ноги потащили. А тот считает, чем больше паспортов, тем лучше. Коллекционер», – делится луганчанка Тамара.

Какая прописка

В паспортном круговороте для многих жителей города вопрос прописки оставался открытым. Однако первые полученные паспорта все расставили по местам – страница с пропиской для жителей подконтрольных «ЛДНР» районов пустует.

Это все шелуха. Без Украины здесь никогда не будет нормальной жизни

«Ну а что там поставишь? Пустая, конечно. Было бы абсурдно, если гражданин РФ оказывался прописанным тут. Наверное, еще не придумали, как следы замести в этом вопросе, – говорит луганчанка София. – Я сама не оформляла и не собираюсь, но видела у коллеги на работе. У нее деньги есть, она себе по «ускоренной процедуре» оформила. А вообще – это все шелуха. Без Украины здесь никогда не будет нормальной жизни. Надо тулиться к ней, мириться и ползти хоть на карачках».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).