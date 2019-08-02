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02 Серпень 2019, Київ 15:12
Донбас.Реалії

«Достала гробовые, чтобы получить российский паспорт» – зачем? Спрашиваем луганчан

В очереди на подачу документов на российский паспорт. Луганск, май 2019 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Первые российские паспорта по «упрощенной процедуре Путина» выдали 14 июня: после присяги и под гимн России. Сейчас ажиотаж в оккупированном Луганске не только не спал, а лишь усилился: люди продолжают занимать очередь с самого утра, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Однако, процедуру получения можно и ускорить. Как это делают и сколько платят, чтобы получить билет на «заветный» рейс, а главноезачем он им? В серии материалов Радио Донбасс.Реалии «Записки из оккупации».

До указа Путина местные «документы» оформляли особо идейные, либо по принуждению ​теперь все иначе

Обязательное условие для получения российского гражданства наличие «паспорта местного образца» от группировки «ЛНР». До указа Путина местные «документы» оформляли особо идейные, либо по принуждению, теперь это обязательное условие для получения российского паспорта, и поэтому спрос на них резко увеличился в несколько раз.

Форма в паспортном столе
Форма в паспортном столе

Луганчанка Мария, чье имя изменено в целях безопасности, рассказывает, что «живая» очередь на оформление местного «документа» к 6 утрам уже насчитывает 500 людей.

Когда мы пришли под паспортный рано утром, я обалдела

луганчанка

«У меня дочке по возрасту нужно оформить паспорт. Когда мы пришли под паспортный рано утром, я обалдела там уже стояла целая толпа людей, говорит женщина. Я на российский тоже подала и в очереди сейчас «7 тысяч какая-то». Но процедуру можно ускорить».

Возможность «ускорить процедуру» есть не у всех, так как для этого нужно заплатить приличную сумму. Один паспортный стол в среднем за день обслуживает до 15 человек. Чтобы вне очереди за несколько дней получить «лнровский паспорт», потребуется заплатить 4 тысячи рублей (около 1600 грн). Расценки на быстрое получение российского выше и стартуют от 6 тысяч рублей (около 2400 грн). При том, что «официальное» оформление стоит 3800 рублей (1500 грн).

Выдача паспортов для жителей оккупированной российскими гибридными силами части области происходит в российском Новошахтинске. Собеседники в Луганске рассказывают, что в связи с активностью местных жителей, запустили специальный автобусный рейс, который стартует от автовокзала и отвозит прямо под место выдачи документа в Новошахтинске. Билеты на рейс продают в кассе автовокзала и стоят 450 рублей. Каждый автобус отправляется в сопровождении медиков.

Люди прут, и вовсе не для лучшей жизни в России
луганчанин

«Люди прут, и вовсе не для лучшей жизни в России. Те, кто хочет там работать, открывают ЧП по «документам ЛНР». А те, кто сейчас на волне стремятся отхватить российское гражданство, просто хотят быть частью России», рассуждает местный житель Александр. Но в то же время добавляет, не все луганчани ринулись за российским гражданством.

Мужчина говорит: пенсионеры, которые получают украинскую пенсию, не спешат.

«Те, кто переходит в Станицу за пенсиями, боятся подаваться на российский паспорт вдруг им Украина пенсию отрежет. Поэтому не высовываются», объясняет луганчанин.

Однако те идейные пророссийские пенсионеры, которые не оформляли украинскую пенсию, подают документы в надежде получить российскую.

Считает, чем больше паспортов, тем лучше. Коллекционер

«У меня соседке 85 лет. Достала свои «гробовые» (отложенные на похороны) деньги и подалась на российское гражданство. Говорит мне, что хочет получить паспорт, чтобы умереть россиянкой. Семья подруги всем составом пошла в паспортный, даже деда без ноги потащили. А тот считает, чем больше паспортов, тем лучше. Коллекционер», делится луганчанка Тамара.

Какая прописка

В паспортном круговороте для многих жителей города вопрос прописки оставался открытым. Однако первые полученные паспорта все расставили по местам страница с пропиской для жителей подконтрольных «ЛДНР» районов пустует.

Это все шелуха. Без Украины здесь никогда не будет нормальной жизни
луганчанка

«Ну а что там поставишь? Пустая, конечно. Было бы абсурдно, если гражданин РФ оказывался прописанным тут. Наверное, еще не придумали, как следы замести в этом вопросе, говорит луганчанка София. Я сама не оформляла и не собираюсь, но видела у коллеги на работе. У нее деньги есть, она себе по «ускоренной процедуре» оформила. А вообще это все шелуха. Без Украины здесь никогда не будет нормальной жизни. Надо тулиться к ней, мириться и ползти хоть на карачках».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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