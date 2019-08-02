Vice News прибрала зі статті про Україну «громадянську війну»

Американське видання Vice News прибрало зі своєї публікації слова про «громадянську війну» в Україні. Ці зміни 2 серпня відображені у публікації. При цьому в веб-адресі статті слова про «громадянську війну» лишилися.

31 липня видання опублікувало статтю під назвою «Ультраправі екстремісти використовують громадянську війну в Україні як полігон. Вони повертаються додому».

У ній ідеться про ультраправих націоналістів, які начебто пов’язані з полком «Азов».

Така термінологія і раніше потрапляла на сторінки світових медіа. Медіаексперти в коментарі проекту Радіо Свобода «Радіо Донбас.Реалії» висловили думку, що такі інциденти трапляються, зокрема, і через риторику деяких українських політиків, які ставлять під сумнів зовнішнє вторгнення в Україну.

«У 2014 році багато західних ЗМІ вже називали ці події громадянською війною або громадянським конфліктом. Тобто це може бути нова хвиля від західних ЗМІ у зв’язку з тим, що проросійські політики в Україні почали знову часто поширювати думку про «громадянську війну», – зазначила голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лігачова.

Посол України в Естонії й ексречниця МЗС Мар’яна Беца звернулася до Vice News у своєму твітері, нагадавши, що ніякої громадянської війни в Україні немає – триває російська агресія проти України, «яка рішуче засуджена ООН, Радою Європи й ОБСЄ».

Видання також розкритикував його колишній кореспондент ​Саймон Островський.

«У мого колишнього працедавця Vice News деградують стандарти, коли вони змальовують конфлікт в Україні як громадянську війну. Аж дивуюся, чому це я робив для них 2015 року таке складне розслідування про присутність російських військ», – написав він.