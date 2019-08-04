Штаб ООС: бойовики 4 рази порушували перемир’я на Донбасі, українські військові не постраждали

Підтримувані Росією бойовики вдень 4 серпня чотири рази порушували заборону на використання будь-якої зброї на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, втрат серед українських військових цього дня не було. Підрозділи українських сил дотримуються сталого режиму припинення вогню, наголошують у штабі.

Згідно з повідомленням, бойовики під час обстрілів застосовували, зокрема, заборонену Мінськими угодами зброю – міномети калібру 82 мм, а також стрілецьку зброю.

У підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» зведених даних про обстріли 4 серпня наразі не подавали.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 17 липня домовилися про чергове перемир’я на Донбасі, починаючи з півночі 21 липня.

Сторони також домовилися про механізми контролю за дотриманням перемир’я і дисциплінарні заходи в разі його порушень; про відмову від наступальних дій і диверсійних операцій.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом іще на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей, із яких було 3 тисячі 320 цивільних, 4 тисячі українських бійців і 5,5 тисяч представників російських гібридних збройних формувань.