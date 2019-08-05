Розкол у «ДНР»: верхівку угруповання звинувачують у зраді ідей «русской весны»

В угрупованні «ДНР» фактично з’явилася проросійська опозиція. Наприкінці липня у Донецьку не дали провести мітинг проти повернення окупованих територій до складу України. Чому сепаратисти бояться зміни курсу донбаських псевдо-«республік»? І як ватажки угруповань «ЛНР» і «ДНР» Пушилін і Пасічник обґрунтовують необхідність так званого «особливого статусу» Донбасу? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

27 липня в окупованому Донецьку на площі Леніна – справжній опозиційний мітинг.

«Цей фашистський бандерівський путч, організований українськими олігархами, за підтримки проклятих євро-американських імперіалістів», – виголошував на мітингу один із протестувальників.

«Ми в Україну не хочемо, ми хочемо в Росію!», – кричали жінки.

На акцію прийшли місцеві комуністи, колишні бойовики, пенсіонерки і навіть іноземні найманці.

«Ніколи не буде СБУ на цих вулицях, ніколи не буде української армії на цих вулицях, поки живий хоча б один патріот «ДНР» – наголошував американський найманець із позивним «Техас».

Протестувальники фактично звинуватили владу угруповання «ДНР» в зраді ідей «русской весны».

«Ми повірили, що коли більша частина наших жителів стане громадянами Росії, то в такому випадку Росія нас визнає, і вчинить по осетино-абхазькому сценарію. Однак, на жаль, на початку травня якісь буржуазні провокатори почали кампанію із «впихування» Донбасу до складу «бандерівської укропії», – заявляв бойовик.

«Буржуазні провокатори» – це творці флешмобу «Зеленський, визнай вибір Донбасу!». Акцію почали в травні представники молодіжних організацій угруповання «ДНР». Вимагали від нового українського президента дати Донбасу автономію – в складі України.

«Хочу звернутися до президента України Володимира Зеленського! Дайте автономію Донбасу», – таке звернення записала жителька Горлівки.

Незабаром акцію підтримали і лідери бойовиків. Стало зрозуміло: так званий «особливий статус у складі України» – тепер офіційний курс угруповань «ЛНР» і «ДНР».

«До акції приєдналося безліч людей. Таких уже мільйон! Що ви їм відповісте?», – а так звернувся до Зеленського ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

У липні в Донецьку урочисто відзначили мільйон зібраних підписів до Володимира Зеленського.

«Зеленський, нас мільйон! Зеленський, як чутно?» – скандувала юрба протестувальників.

Виганяють людей на всілякі мітинги, які звернені до Зеленського із закликом «візьми нас назад»

«Виганяють людей на всілякі мітинги і флешмоби, які звернені до Зеленського із закликом «Зеленський, візьми нас назад». Ну, вони там можуть це якось завуалювати іншими гаслами, але загальний сенс такий. Звичайно, для найбільш радикальної проросійської частини, яка була в авангарді «русской весны», це виглядає як зрада тих ідеалів, за які вони боролись», – розповідає блогер з Донецька Денис Казанський.

«Вони провели флешмоб і заявили, що їх нібито мільйон. Мільйон – за що, за Україну?», – обурюється учасниця мітингу.

Помітингувати проти нового курсу «деенерівскім» опозиціонерам вдалося недовго – влада спершу намагалися заглушити протестуючих музикою від спішно скликаного спортивного свята. А ще звинуватили в створенні картинки для українських ЗМІ.

«Ви цього домоглися, тепер на українських сайтах буде висіти галочка «Проти Путіна», ось ви цього домоглися! Молодці», – кричали протестувальники.

Позиція «влади» в цій ситуації говорить про те, що ця «влада» щось знає

«Я думаю, що позиція «влади» в цій ситуації говорить про те, що ця «влада» щось знає. Може бути, в якійсь мірі це дає нам уявлення про позицію російської влади, які, мабуть, сказали: «Не візьмемо ми вас», тому з цього приводу не бузіть», – зазначає журналістка російської «Нової газети» Ірина Тумакова.

Зрештою, бойовики повідомили: «площа замінована».

«Отже, «площа замінована». А ми сидимо тепер у затінку на лавочці і дивимося все це шоу. Тут всі на світі – діти собачок ведуть. Де вони що шукали?», – обурюється жінка.

Учасники мітингу на угруповання «ДНР» добряче образилися.

«Хочу звернутися до пацанів, які зараз стоять на передку. Ви подумайте, кого ви захищаєте!», – таке відеозвернення записав бойовик «Кацап».

Навіть в самій «ДНР» вони перетворилися на маргіналів. Що може бути гірше? Ти – маргінал в «ДНР»!

«Навіть у самій «ДНР» вони перетворилися на маргіналів. Що може бути гірше? Ти – маргінал в «ДНР»! Але по суті, вони повернулися до свого первісного стану, вони якийсь час були винесені Росією в центр уваги, то зараз вони там же – вони нічого не вирішують», – каже Денис Казанський.

Але в незручній ситуації опинилися і лідери бойовиків – Пушилін і Пасічник. Тепер їм доводиться виправдовуватися за зміну пропагандистського курсу.

– Політичний курс «республіки» залишиться тим же? – запитує житель окупованого Луганська у Пасічника.

– Звичайно, безумовно. Зрозумійте, особливий статус – це не автономія. Це не означає, що ми просто увійшли до складу України. Це єдиний шанс припинити це безумство, цю війну. Розумієте, гинуть люди... Ми як самостійна держава, держава в державі – ось що передбачає особливий статус, – пояснював Пасічник луганчанам.

І звичайні жителі Донецька кажуть: втомилися жити в стані невизначеності. Але і тут думки розділилися.

«Самостійність. Іншого варіанту немає!», – зазначає чоловік.

«Якщо не буде розмови, не буде діалогу – нічого не буде», – додає інший.

«Якщо не буде домовленості між Україною і Донбасом – іншого я не бачу виходу», – каже літній чоловік.

«Провокації Зеленського, що він робить, підбурити народ України заворушитися», – вважає донеччанин.

«Донбас в Україні? В принципі як сказати. Теж складне запитання, складне запитання... Я за радянську Україну!», – каже житель окупованого Донецька.

А нова – проросійська – опозиція в Донецьку не збирається зменшувати оберти.

«А програма максимум Комуністичної партії «Донецької народної республіки» – це відновлення Союзу радянських соціалістичних республік! Перемога буде за нами. Ура, товариші!», – виголошував протестувальник.

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