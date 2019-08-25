Речник Кремля підтвердив опрацювання нового «нормандського» саміту

Речник президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив, що у Кремлі опрацьовують можливість провести новий саміт у «нормандському форматі» щодо врегулювання на сході України.

Але, повторив він позицію Москви російському агентству «ТАСС», «перед цим має бути зроблена досить велика «домашня робота».

За цим повідомленням, раніше 25 серпня канцлерка Німеччини Анґела Меркель повідомила журналістам, що її країна і Франції нині працюють над організацією саміту в «нормандському форматі», що мав би відбутися найближчим часом у Парижі – після підготовчих зустрічей спершу на рівні радників, а потім міністрів закордонних справ.

Останніми тижнями точаться розмови про те, що після тривалої перерви може вже ближчим часом відбутися новий саміт у «нормандському» форматі, з участю керівників України, Франції, Німеччини і Росії. Із закликами провести такий саміт виступає президент України Володимир Зеленський. Він також пропонував розширити коло учасників за рахунок керівників Великої Британії і США, але ця пропозиція наразі не знайшла підтримки.

Президент Росії Володимир Путін, зі свого боку, вже заявляв, що може зустрітися з українським керівником тільки за умови, зокрема, прямих переговорів Києва з ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР», що визнані в Україні терористичними; дотепер офіційний Київ відкидає таку можливість.

Також помічник російського президента Юрій Ушаков заявляв, що саміт лідерів країн «нормандського формату» має бути ретельно підготовлений і принести результати, а проводити зустріч «просто так» Москва не хотіла б.