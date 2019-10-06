МВС наполягає на своїй оцінці чисельності учасників протесту в Києві

Міністерство внутрішніх справ України вдруге оцінило чисельність учасників акції протесту «Ні капітуляції» в центрі української столиці в 10 тисяч людей. Таке число офіційний сайт МВС повідомив близько 18:00.

«До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про проведення заходів на Майдані Незалежності. Після віча учасники пройшли колоною до Офісу президента України та Верховної Ради України. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 10 тисяч осіб. На цей час заходи завершилися, порушень порядку не зафіксовано», – ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Про число учасників протесту в 10 тисяч людей поліція вже повідомляла. Організатори віча у центрі Києва заявляли про участь від 25 до 50 тисяч людей.

Після того, як на майдані Незалежності закінчилося віче «проти капітуляції», більшість його учасників рушили до Офісу президента України, там вони вигукували «Зелю геть», «Слава нації. Ні капітуляції», «Україна – не рояль», «Слухай націю, ні капітуляції» тощо.

Після нетривалої зупинки натовпу під президентською канцелярією, активісти рушили під стіни Верховної Ради України.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію подій у центрі Києва.

Акції «Ні капітуляції» і проти підписання так званої «формули Штайнмаєра» проходять у неділю і в інших містах України.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».