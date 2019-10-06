У Сумах провели віче «проти капітуляції»

У Сумах близько двохсот людей зібрались 6 жовтня біля пам’ятника Тарасу Шевченку на віче під назвою «Зупинимо капітуляцію». Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасники тримали в руках українські прапори, а також плакати із написами: «Не дамо злити країну», «Україна – не рояль!», «Ні капітуляції!», «Ти загрався!»

Акція відбувалась у форматі «відкритого мікрофону», де кожен охочий міг виступити з промовою. На захід прийшли представники різних політичних партій та громадських організацій, а також деякі депутати міської та обласної рад Сум.

У кінці віче в Сумах присутні ухвалили резолюцію зібрання, аналогічну до резолюції, «Народного віча «Зупинимо капітуляцію» у Києві. У тексті йдеться про засудження «впровадження так званого плану «припинення війни».

Також у своїй резолюції учасники віча закликають «всіх небайдужих громадян до загальнонаціональної мобілізації задля організації широкого спротиву незаконним і антиконституційним діям влади». Крім того, там оголошено про створення «громадського надпартійного «Руху опору капітуляції» для «протидії капітуляції та захисту державності».

Учасники закликали кожного громадянина України особисто надіслати президенту та народним депутатам своїх округів вимогу не ініціювати та не ухвалювати будь-яких рішень та законодавчих актів, «які призведуть до капітуляції перед Кремлем». Місцеві ради вони закликають ухвалити відповідні рішення, які «засуджують капітулянтські заяви і наміри президента Зеленського».

Окремим «локальним» пунктом є заклик до Сумської обласної ради та т.в.о голови Сумської облдержадміністрації Ірини Купрейчик – висловити свою позицію щодо «формули Штайнмаєра».

4 жовтня на позачерговій сесії Сумської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради та президента України щодо «недопущення капітуляції, небезпеку якої депутати вбачають в імплементації так званої «формули Штайнмаєра».

У зверненнях йдеться про те, що депутати Сумської міськради «рішуче заперечують спроби розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії».