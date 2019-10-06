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06 Жовтень 2019, Київ 14:59
Новини | Політика

Під будівлею ОДА у Харкові протестували проти «формули Штайнмаєра»

Акція протесту проти підписання так званої «формули Штанмаєра», Харків, 6 жовтня 2019 року

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У неділю в Харкові близько 300 людей вийшли під стіни обласної державної адміністрації на акцію протесту проти підписання так званої «формули Штанмаєра», передає кореспондент Радіо Свобода.

До всеукраїнської акції протесту в Харкові долучились учасники громадських організацій, волонтери, представники політичних партій та ветерани ООС.

Основною вимогою учасників акції було скликання позачергової сесії Харківською обласної ради та підписання її депутатами звернення до президента України Володимира Зеленського щодо неприпустимості впровадження особливого статусу Донбасу та відведення українських військ від лінії розмежування.

Також учасники акції заявили про створення Штабу спротиву капітуляції, у склад якого увійшли представники різних політичних та громадських об’єднань.

Акція, яка тривала близько години, пройшла мирно, в охороні громадського порядку, за даними поліції, взяли участь 30 правоохоронців.

/**/ /**/ /**/ Під час протесту проти підписання в Мінську так званої «формули Штайнмаєра». Київ, майдан Незалежності, 2 жовтня 2019
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Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».

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