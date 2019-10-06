«Ні капітуляції» у Львові – обласне і міське керівництво мітинг проігнорувало

У Львові 6 жовтня на акцію «Ні капітуляції» зібралась понад тисяча львів'ян, за оцінками організаторів і правоохоронців. Як передає кореспондент Радіо Свобода, до мітингу в рамках всеукраїнського, долучились місцеві громадські діячі, представники кримської громади, політики, більшість – учасники Революції гідності. Акція проходила без партійної символіки.

«Наша умова була, щоб вони не проводили прямої агітації за якихось кандидатів, представників влади. Долучилось багато організацій, зокрема ми презентували сьогодні «Рух опору капітуляції» Львівщини, який діятиме на платформі Комітету Майдану. Також були представники «Нацкорпусу», «Правого сектору». Люди попередньо записувались на виступи. Наша мета – донести, зібрати людей, щоб поінформувати про ситуацію і заявити, що ми проти надання особливого статусу Донбасу, відведення військ», – розповів представник Комітету Майдану Львівщини Борис Пошивак.

Громадські діячі, які прийшли на мітинг, зазначили на важливості зберегти єдність.

«Мені важливо, що прийшли свідомі люди. Україна зробила великий крок уперед, а тепер ми починаємо розвертатись у бік Москви. Для мене це неприпустимо. У нас зараз чіткий один ворог, який хоче нас поділити і розшматували», – заявив громадський діяч Андріян Кліщ.

Учасники акції тримали у руках лише українські прапори, також люди мали на руках жовті стрічки як символ «спротиву капітуляції».

Аналогічні акції сьогодні проходять і в інших містах України, одна з найбільш масових – на майдані Незалежності у Києві, де на віче зібралося кілька тисяч людей.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану «формулу Штайнмаєра». Документ передбачає запровадження закону про «особливий статус» окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».