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14 Жовтень 2019, Київ 10:38
Новини | Події

У Києві сьогодні обмежать рух транспорту через акції

Поліція попередила про перекриття вулиць у Києві

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У центрі Києва сьогодні, 14 жовтня, обмежать рух транспорту у зв’язку з акціями, які мають початися близько 14:00. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Рух перекриватимуть на таких ділянках: від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової; від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

У поліції очікують на дві ходи цими маршрутами. Правоохоронці зазначають, що після проходження колон рух вулицями одразу відновлюватимуть.

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і Рада національної безпеки й оборони України застерегли від можливих провокацій під час планованих на 14 жовтня, в День захисника України, акцій.

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