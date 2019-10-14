У Києві сьогодні обмежать рух транспорту через акції

У центрі Києва сьогодні, 14 жовтня, обмежать рух транспорту у зв’язку з акціями, які мають початися близько 14:00. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Рух перекриватимуть на таких ділянках: від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Банкової; від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Грушевського (площа Конституції).

У поліції очікують на дві ходи цими маршрутами. Правоохоронці зазначають, що після проходження колон рух вулицями одразу відновлюватимуть.

Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки і Рада національної безпеки й оборони України застерегли від можливих провокацій під час планованих на 14 жовтня, в День захисника України, акцій.