Фоторепортаж із акції в центрі Києва «Ні капітуляції»

Учасники київського маршу «Ні капітуляції» 14 жовтня, на День захисника України, спершу зібралися на віче на майдані Незалежності. Після нього вони вирушили до будівлі Офісу президента. Активісти обклеїли стіни будівлі фотографіями загиблих учасників бойових дій на Донбасі та розмалювали плитку перед нею написами «Росія – окупант».

Серед вимог протестувальників – заборона запровадження особливого статусу для окупованих регіонів Донбасу, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» та відмова від відведення українських військ від лінії розмежування.