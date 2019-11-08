Минулої доби на Донбасі 1 український військовий загинув, 4 поранені – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військ на Донбасі минулої доби, в результаті чого один військовий загинув і четверо були поранені, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл наших позицій з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

Водночас в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в учорашньому обстрілі в районі Петрівського. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона минулої доби стріляла двічі – в районі Калинового та Нижнього Лозового.

Кілька годин тому в штабі ООС підтвердили, що на 12:00 8 листопада в районі селища Петрівське на Донеччині заплановане розведення сил і засобів. Як стверджують українські військові, 30 жовтня був зафіксований останній обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків в цьому районі планованого розведення сил. Українська сторона вказує, що не порушувала режиму тиші, зокрема, в районі Петрівського.

Сепаратистське угруповання «ДНР» на своїх ресурсах вказує, що сповістило СММ ОБСЄ щодо готовності відновити процес відведення військ в Петрівському, але не 8-го, а 9 листопада.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.