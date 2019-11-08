Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 листопада 2019, Київ 08:29
Новини | Політика

Минулої доби на Донбасі 1 український військовий загинув, 4 поранені – штаб ООС

Український військовий спостерігає за ситуацією на позиціях поблизу селища Золоте-4, Луганська область, вересень 2019 року

Дивитись коментарі

Підтримувані Росією бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військ на Донбасі минулої доби, в результаті чого один військовий загинув і четверо були поранені, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл наших позицій з автоматичних гранатометів у районі Луганського. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано», – йдеться в повідомленні штабу ООС на сторінці у Facebook.

Водночас в угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в учорашньому обстрілі в районі Петрівського. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона минулої доби стріляла двічі – в районі Калинового та Нижнього Лозового.

Кілька годин тому в штабі ООС підтвердили, що на 12:00 8 листопада в районі селища Петрівське на Донеччині заплановане розведення сил і засобів. Як стверджують українські військові, 30 жовтня був зафіксований останній обстріл позицій ЗСУ з боку бойовиків в цьому районі планованого розведення сил. Українська сторона вказує, що не порушувала режиму тиші, зокрема, в районі Петрівського.

Сепаратистське угруповання «ДНР» на своїх ресурсах вказує, що сповістило СММ ОБСЄ щодо готовності відновити процес відведення військ в Петрівському, але не 8-го, а 9 листопада.

/**/ /**/ Золоте Луганської області, 2 листопада 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

З українського боку інфраструктура на КПВВ «Золоте» повністю готова – ОДА

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG