ЗСУ на 8 листопада анонсували розведення сил у Петрівському, бойовики заявили про 9 листопада

О 12:00 8 листопада в районі селища Петрівське на Донеччині має розпочатися розведення сил і засобів, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, 30 жовтня було зафіксовано останній обстріл позицій ЗСУ в цьому районі планованого розведення сил.

«З того часу обидві сторони дотримуються режиму «Тиша»… О 12:00 (8 листопада – ред.) розпочинається день «Д-2» – за сигналом світло-шумових ракет у повітря з обох боків, розпочнеться процес відведення особового складу та бойової техніки», – йдеться в повідомленні.

Сепаратистське угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджує, що українські військові напередодні ввечері буцімто обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петрівському.Також бойовики повідомляють, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ в Петровському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Зведень станом на ранок 8 листопада щодо обстрілів на Донбасі штаб ООС поки не надає.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.