З українського боку інфраструктура на КПВВ «Золоте» повністю готова – ОДА

З українського боку інфраструктура на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Золоте», повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай, передає Офіс президента.

«І якщо будуть досягнуті домовленості про відкриття (КПВВ. – Ред.), ми можемо починати роботи буквально на наступний день після домовленості. Наперед уже думаємо про те, як покращити сервісне обслуговування людей, які перетинатимуть КПВВ, готові поставити мобільні Центри надання адміністративних послуг», – зауважив Гайдай.

За його словами, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення виділити 1 мільярд гривень на розвиток інфраструктури.

«Протягом декількох місяців ми завершимо проєктно-кошторисну документацію і з наступного року зробимо дорогу від Сєвєродонецька до Золотого», – сказав голова Луганської ОДА.

Наразі в Луганській області діє лише пішохідний КПВВ «Станиця Луганська».

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

Розведення сил біля Петрівського на Донеччині має розпочатися 8 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.