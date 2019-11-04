Розведення сил біля Петрівського має розпочатися 8 листопада – ООС

Розведення сил і засобів у районі Петрівського Донецької області має початися 8 листопада, повідомив командувач української воєнної Операції об’єднаних сил Володимир Кравченко.

«Ми вже надали лист ОБСЄ. 7 листопада приступаємо, 8 листопада практично розводимося, якщо не буде порушення режиму тиші», – сказав Кравченко.

За його словами, останній обстріл ділянки біля Петрівського був зафіксований 29 жовтня.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім, у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.