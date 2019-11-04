Розведення сил біля Петрівського має розпочатися 8 листопада – ООС

Розведення сил і засобів у районі Петрівського Донецької області має початися 8 листопада, повідомив командувач української воєнної Операції об’єднаних сил Володимир Кравченко.
«Ми вже надали лист ОБСЄ. 7 листопада приступаємо, 8 листопада практично розводимося, якщо не буде порушення режиму тиші», – сказав Кравченко.
За його словами, останній обстріл ділянки біля Петрівського був зафіксований 29 жовтня.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім, у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ