В ОБСЄ закликають якнайшвидше почати розведення сил у Петрівському

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік привітав завершення процесу відведення сил і засобів поблизу Золотого на Луганщині і закликав сторони якнайшвидше почати розведення у Петрівському на Донеччині.
«Я вітаю завершення процесу відведення сил і засобів із зони розведення в Золотому і початок процесу розмінування. Зважаючи на прогрес у Станиці Луганській і Золотому, я закликаю сторони зробити все необхідне для якнайшвидшого перезапуску процесу розведення в районі Петрівського. Я переконаний, що виконання зобов’язань, передбачених рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи, що стосується розмежування сил і засобів, сприятиме встановленню довіри між сторонами і мирному вирішенню конфлікту на сході України», – цитує Сайдіка пресслужба ОБСЄ.
Раніше сьогодні українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) назвала «черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті» намір підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі розпочати процес розведення сил в районі Петрівського на Донеччині.
«В низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що окупаційна влада 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 «Петрівське», на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12:00 (за київським часом) 4 листопада… У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.
Українська сторона СЦКК вказує з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ, що останнє порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків межах Петрівського було 30 жовтня.
«Умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб», – нагадали у СЦКК.
На даний час бойовики на своїх ресурсах вказують, що українська сторона «зірвала нову спробу розвести війська в Петрівському». Сепаратисти стверджують, що опівдні запустили білу сигнальну ракету в Петрівському, але ЗСУ «саботували» розведення.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.
Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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