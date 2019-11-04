СЦКК називає «провокацією і замилюванням очей» намір бойовиків провести розведення сил у Петрівському

Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) назвала «черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті» намір підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі розпочати процес розведення сил в районі Петрівського на Донеччині.

«В низці ЗМІ з’явилася інформація про те, що окупаційна влада 04.11.2019 готова приступити до початку розведення сил і засобів на ділянці №3 «Петрівське», на знак чого запустять білу сигнальну ракету о 12:00 (за київським часом) 4 листопада… У такий спосіб, видаючи уявне за бажане, ватажки самопроголошених квазіутворень не дотримуються Мінських домовленостей та взятих на себе зобов’язань у форматі Тристоронньої контактної групи щодо встановлення стійкого режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін», – йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК вказує х посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ, що останнє порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків межах Петрівського було 30 жовтня.

«Умовою початку розведення сил і засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотримання режиму повного припинення вогню протягом семи діб», – нагадали у СЦКК.

Сайти угруповання «ДНР» пишуть, що угруповання напередодні поінформувало моніторингову місію ОБСЄ про свою готовність до розведення сил в Петрівському. Бойовики стверджують, що на ділянці розведення ніч та ранок були спокійні, і що угруповання «ДНР» запустить о 13-й сигнальну ракету білого кольору, що означатиме готовність до розведення.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.