Від початку доби бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12:30 здійснили три обстріли позицій Збройних сил України.
«Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні українських військових.
Бойовики на своїх ресурсах вказують, що українська сторона «зірвала нову спробу розвести війська в Петрівському». Сепаратисти стверджують, що опівдні запустили білу сигнальну ракету в Петрівському, але ЗСУ «саботували» розведення.
Раніше сьогодні українська сторона СЦКК назвала «черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті» намір підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі розпочати процес розведення сил в районі Петрівського на Донеччині, нагадавши, що останнє порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у межах Петрівського було 30 жовтня.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.
Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ