Від початку доби бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь в бік позицій ЗСУ – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі від початку поточної доби і до 12:30 здійснили три обстріли позицій Збройних сил України.

«Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться в повідомленні українських військових.

Бойовики на своїх ресурсах вказують, що українська сторона «зірвала нову спробу розвести війська в Петрівському». Сепаратисти стверджують, що опівдні запустили білу сигнальну ракету в Петрівському, але ЗСУ «саботували» розведення.

Раніше сьогодні українська сторона СЦКК назвала «черговою провокацією та замилюванням очей світовій спільноті» намір підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі розпочати процес розведення сил в районі Петрівського на Донеччині, нагадавши, що останнє порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків у межах Петрівського було 30 жовтня.

2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, що стартувало 29 жовтня.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що 4 листопада має розпочатися розведення сил у Петрівському на Донеччині. Втім у Міноборони заявляли про ймовірність перегляду такої дати через обстріли з боку бойовиків у цьому районі 30 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.