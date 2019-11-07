Піротехніки закінчують розмінування на лінії розведення в Золотому – Аваков

Піротехніки закінчують розмінування на лінії розведення військ у Золотому на Луганщині, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
«Сьогодні фахівці ДСНС закінчують працювати на лінії розведення в Золотому. Як тільки війська будуть відведені у Богданівці – вони відразу приступають до роботи по розмінуванню і обстежують інженерні споруди. Після чого вони будуть розібрані», – сказав Аваков.
За його словами, на ділянці розведення сил у Золотому знешкодили близько 30 вибухонебезпечних предметів.
2 листопада поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил та засобів, про яке домовилися на початку жовтня в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.
Розведення сил біля Петрівського на Донеччині має розпочатися 8 листопада.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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