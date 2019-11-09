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09 листопада 2019, Київ 10:28
Новини | Події

Від початку доби обстрілів українських позицій на Донбасі не було – штаб

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Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про відсутність обстрілів українських позицій на Донбасі від початку доби 9 листопада станом на сьому ранку.

Водночас, як повідомляється, 8 листопада було зафіксовано 11 обстрілів, внаслідок яких один українських військовий зазнав поранення.

Представники угруповання «ЛНР» заявляють про один обстріл їхніх позицій від початку доби 9 листопада.

Угруповання «ДНР» станом на зараз ранкових зведень не публікувало, але заявило, що 8 листопада внаслідок обстрілів загинули троє їхніх комбатантів.

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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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