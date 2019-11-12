Сайдік: розмінування в районі Петрівського має початися не пізніше ніж 13 листопада

Розмінування в районі Петрівського на Донеччині, де 9 листопада почалося розведення сил і засобів, має початися не пізніше ніж 13 листопада, заявив за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік.

«9 листопада сторони почали відновлене відведення сил і засобів у районі Петрівського. Представники ОРДО, зі свого боку, повідомили про його завершення того самого дня, а українська сторона – вчора, 11 листопада. СММ ОБСЄ чекає на офіційне повідомлення сторін про завершення відведення не пізніше ніж завтра. Також не пізніше, ніж завтра, в районі Петрівського мають розпочатися роботи з розмінування», – йдеться в заяві Сайдіка, поширеній пресслужбою ОБСЄ.

За його словами, на ділянці розведення в Станиці Луганській на Луганщині успішно тривають роботи з ремонту моста через річку Сіверський Донець. Завершення робіт планується до кінця цього місяця.

На ділянці розведення в Золотому (Луганська область) нині тривають роботи з розмінування.

Представник ОБСЄ закликав сторони конфлікту на Донбасі продовжувати з повною відповідальністю ставитися до взятих на себе зобов’язань.

Раніше речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що за результатами засідання Тристоронньої контактної групи, що відбулося 12 листопада в Мінську, було «знято всі перешкоди» для проведення зустрічі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини в «нормандському форматі».