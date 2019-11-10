Міністр оборони: розведення йде за планом, хоча бойовики намагаються зірвати процес

Розведення сил і засобів на Донбасі відбувається за планом і контрольованим сценарієм, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

«З нашого боку все розвивається керовано. Звичайно, що терористи намагаються зірвати процес – це те, що ми можемо бачити вже. Але ми діємо за нашим планом, в нас є сім днів тиші, ми проводимо розведення за планом, воно проходить за контрольованим сценарієм», – цитує пресслужба Міноборони інтерв’ю Загороднюка на телеканалі «1+1».

За словами міністра, в разі, якщо російська сторона порушить взяті зобов’язання, українські військові протягом короткого проміжку часу займуть попередні позиції.

«У нас такі сценарії пропрацьовані, ми знаємо, що робити в такому випадку. Ми зможемо діяти якнайшвидше», – сказав Андрій Загороднюк.

Міністр повідомив, що українські військові, які захищали позиції в районі населеного пункту Богданівка, наразі відійшли на позиції, які займали у 2016 році.

«Нинішні позиції навіть кращі, адже ми повертаємось на позиції 2016 року, які ми розбудували, пропрацювали, тож вони повністю готові для виконання військовими завдань», – додав Загороднюк.

Про розведення сил на трьох пробних ділянках домовилися у Мінську ще в 2016-му. Йдеться про території в районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області і Петрівського – в Донецькій. На перших двох, відповідно до заяв штабу ООС, відведення військ уже відбулося.

На третій і останній ділянці, розташованій між підконтрольною Києву Богданівкою й окупованим Петрівським, розведення почалося 9 листопада.