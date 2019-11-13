Бойовики минулої доби стріляли 15 разів, 2 військові постраждали на Донбасі – штаб ООС

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 15 обстрілів позицій Збройних сил України, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнали поранень двоє військовослужбовців.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної бойовики з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції ЗСУ неподалік Новотошківського, втрат немає, додали в штабі ООС.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона двічі обстріляла напередодні захоплені бойовиками території. На ресурсах угруповання «ДНР» зведеної інформації щодо обстрілів наразі немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.