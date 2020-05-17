Увечері український військовий зазнав кульового поранення біля Пісків – ООС

Увечері 17 травня український військовий зазнав кульового поранення біля Пісків Донецької області, повідомив штаб української воєнної операції Об’єднаних сил.

«Противник вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав кульового поранення. Воїна доставлено до лікарського закладу, де йому оперативно надано належну медичну допомогу. Стан його здоров’я задовільний», – заявили в штабі.

В ООС переконують, що дали контрольованим Росією силам «адекватну відповідь».

Бойовики «ДНР» ввечері 17 травня не повідомляли про бойові дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.