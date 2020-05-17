На Донбасі у неділю бойовики двічі відкривали вогонь, поранений військовий – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби двічі відкривали вогонь на Донбасі, в результаті чого зазанав поранення один український військовослужбовець.

«Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник двічі обстріляв наші позиції біля Авдіївки з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – уточнили в штабі ООС.

За даними українських військових, напередодні бойовики стріляли 6 разів, втрат у ЗСУ не було.

Бойовики угруповання «ЛНР» стверджують, що українська сторона тричі відкривала вогонь за минулу добу на Донбасі, бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах інформації про обстріли не вказують.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.