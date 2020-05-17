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17 травня 2020, Київ 20:35
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Російський спецназ воює на Донбасі – Україна опублікувала докази

Російський спецназ воює на Донбасі – Україна опублікувала докази
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Російський спецназ воює на Донбасі – Україна опублікувала докази

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Снайпери та сучасна зброя – новий доказ участі Росії у війні на Донбасі надав штаб української армії. Чим озброєні снайпери Центру спеціального призначення ФСБ Росії? Зброю російської армії на Донбасі фіксує ОБСЄ. Бойовики прикриваються епідемією коронавірусу та не пускають міжнародних спостерігачів на свою територію. Війна України та Росії. Бунти в «ЛНР». Путін наказав зупинити шахти на Донбасі. Життя в «ДНР». Наталія Поклонська та Дмитро Гордон – інтерв'ю або пропаганда?

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