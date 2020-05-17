Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі 17 травня – ООС

Один український військовий поранений на Донбасі 17 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони, зокрема, застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Бойовики «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 17 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.