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17 травня 2020, Київ 19:02
Новини | Події

Бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі 17 травня – ООС

Український військовий на передовій позиції ЗСУ, лютий 2020 року

Один український військовий поранений на Донбасі 17 травня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони, зокрема, застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Бойовики «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 17 травня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Мир на Донбасі за пару місяців?
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Мир на Донбасі за пару місяців?

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