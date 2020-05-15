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Первое заседание Трехсторонней контактной группы в новом составе: переселенцев – не было. По крайней мере, об этом свидетельствуют заявления Офиса президента. В усиленную делегацию Украины вошли вице-премьер, руководители комитетов Верховной Рады и заместители министров. О чем говорили, и повлияло ли на что-то изменение состава делегации? Радио Донбасс.Реалии сопоставили заявления сторон по одним и тем же пунктам в переговорах.

Переселенцы

Глава Офиса президента Андрей Ермак в начале месяца заявил, что Украина предлагает включить в переговоры переселенцев с оккупированных территорий. Это – идея, появившаяся вслед за раскритикованным в Украине «консультативным советом».

Подконтрольные Кремлю администрации на оккупированной части Донбасса эту идею сразу отмели.

В Кремле такому предложению также не были рады. Сразу несколько российских СМИ, со ссылкой на источник в госструктурах России, сообщили, что российская сторона недовольна таким предложением.

«Сомневаюсь, что Россия на это пойдет. Ей не нужны там проукраинские люди» – Федорчук

А в Украине эта инициатива вызвала определенный ажиотаж. Особенно обсуждался вопрос – кого именно Офис президента предложит ввести в ТКГ?

В общественной организации «Украинский народный совет Луганщины и Донетчины» предложили кандидатуру религиоведа Игоря Козловского, который был в плену группировки «ДНР».

По словам главы правления организации Станислава Федорчука, ими уже несколько лет озвучивалось предложение ввести в контактную группу переселенцев. Так как среди тех, кто представляет Украину, не было жителей региона. Кандидатур переселенцев достаточно много, но сейчас пока остановились именно на Игоре Козловском.

Игорь Анатольевич человек трезвомыслящий, который стоит на позициях украинского закона

«В первую очередь потому, что большинство из нас знали Игоря Анатольевича еще за долго до войны, как интеллектуала, как человека трезвомыслящего, который стоит на позициях украинского закона. Соответственно, именно эта кандидатура для нас является наиболее приемлемой с точки зрения отстаивания украинских интересов и интересов украинских переселенцев – беженцев из Луганщины и Донетчины», – говорит Станислав Федорчук.

Однако он сомневается, что Украине удастся ввести в контактную группу переселенцев, как представителей ОРДЛО, так как Россия, скорее всего никогда на это не пойдет. Ей не нужны там люди, которые будут отстаивать интересы Украины.

Судя по отчету Офиса Зеленского, переселенцев на заседании не было. Остаются ли эти планы в силе – непонятно.

Вопросы безопасности

По сообщению Офиса президента, украинская сторона инициировала внеочередное заседание группы по безопасности относительно соблюдения режима тишины.

Представитель России на переговорах Борис Грызлов, напротив, заявил, что на заседании не приняли заявление о режиме прекращения огня, которое готовила Россия – по вине Украины.

Решения о полном прекращении огня на Донбассе принимались уже множество раз. Но режим тишины соблюдался не долго. Как показывает анализ данных Штаба ООС и ОБСЕ, интенсивность боев в последнее время ничуть не уменьшается.

Выборы и статус ОРДЛО

Украинская сторона на переговорах заявила о возможности проведения выборов на неподконтрольной территории – исключительно после получения Украиной контроля над границей. Также украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины – так говорят в Офисе президента.

Представитель России Борис Грызлов заявил, что делегация Украины пыталась отказаться от прямого диалога «с представителями Луганска и Донецка». По его словам, представители Киева активно пытаются «выдавливать» представителей группировок «ДНР» и «ЛНР» из рабочих групп и Контактной группы. Правда, каким образом это происходит, он не уточнил, ведь сторонами переговоров официально являются Киев и Москва.

О чем еще говорили?

Украинская сторона настаивала на обмене в формате «всех на всех», указывала на необходимость открытия новых пунктов пропуска, а в экономической подгруппе говорили о возобновлении в ОРДЛО налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также было заявлено о необходимости проведения верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях. Напомним, с 1 марта 2017 года группировки «ЛДНР» ввели так называемое «внешнее управление» на многие украинские промышленные предприятия. Комментариев относительно этих пунктов с российской стороны пока не было.

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