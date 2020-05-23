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Как Россия будет вынуждать Украину вести прямой диалог с ОРДЛО? Чего боятся жители прифронтовых населённых пунктов на Донбассе? И какие новые возможности появились у переселенцев? Подробнее – в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии​.

Сильный ход

Сильным ходом украинской стороны на последней встрече Трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске была демонстрация российских документов так называемых переговорщиков от ОРДЛО. В частности, российского паспорта Владислава Дейнего, считающего себя «полномочным представителем ЛНР» в этом переговорном формате, который опубликовал министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Об этом пишет руководитель проектов Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко для сайта «Хвиля».

Резников подчеркнул, что люди с российским гражданством не могут представлять отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины – и именно эта формулировка задействуется в тексте Комплекса мер, и в официальных документах той же России. Однако, по словам автора, дальнейшая судьба участия этих персонажей в ТКГ, даже в качестве приглашённых, а не стороны переговоров, все равно зависит от миссии ОБСЕ, которая и привлекает представителей группировок к встречам.

При этом Кучеренко отмечает, что Россия, очевидно, будет и дальше всеми силами склонять Украину к прямому диалогу с так называемыми «республиками». Но её единственным аргументом, как и всегда, будут силовые провокации.

Паники нет, но депрессия у многих

«Большой паники из-за коронавируса нет. А вот депрессия тут у многих. Люди и раньше у нас пили, а теперь пьют даже больше, потому что война, стресс, потому что карантин и безработица» – это в интервью «ВВС Украина» рассказала волонтёр Наталья Щеглюк. Она живёт в посёлке Пивничное близ Торецка, в непосредственной близости от которого находятся военные позиции и где часто случаются обстрелы.

По словам волонтёра, людей здесь больше зацепила ситуация с карантинными ограничениями, чем страх заболеть. Многие жители посёлка ездили работать в Дружковку, Константиновку, и сейчас такой возможности нет. Нет транспорта, нет возможности добраться до города, а значит – нет работы. Работу в посёлке не найти. «Один мужчина мне недавно так и говорит: вот что мне делать – нет денег, повеситься, что ли?» – говорит волонтёр.

Наталья Щеглюк также рассказывает и о многочисленных конфликтах в семьях, которые ей приходится наблюдать. По её словам, если раньше была только война, и это был стресс, то теперь к этому ещё и добавилось отсутствие работы и денег.

Реакция жителей – более чем пассивная

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что привёл свои войска в боевую готовность, и пригрозил Украине «отодвинуть» линию фронта. Причина такой активизации – обстрелы, которые якобы ведутся со стороны Украины. Владимир Зеленский на это заявил, что украинские военные стреляют только в ответ. Как на всё это реагируют жители Луганска? Об этом пишет блогер Яна Викторова для сайта «ВВС Украина».

По её словам, реакция жителей на это – более чем пассивная. Для кого-то самым актуальным вопросом сейчас является поступление ребёнка в вуз. Кто-то волнуется, потому что не знает, чем ему торговать, – вместе с закрытыми границами в ОРЛО вернулся дефицит. На всё это накладывается ежедневный рост цен, пустые полки в магазинах, отсутствие денег и рабочих мест.

Викторова отмечает, что жизнь в Луганске очень напоминает жизнь бабочки-однодневки. Можно зря волноваться, подрывая своё здоровье, можно запасаться продуктами, можно планировать свою жизнь. Но события вокруг учат, что самое правильное – это жизнь здесь и сейчас.

Новые возможности для переселенцев

В Украине переселенцы с 1 июля могут голосовать на местных выборах по месту фактического проживания, а не только там, где они прописаны. Об этом напоминают «Новости Донбасса».

В Центризбиркоме называют документ знаковым, потому что он открывает новые возможности для переселенцев. По словам заместителя председателя ЦИК Сергея Дубовика, порядок делает их частью территориальных громад, где они фактически проживают. Ведомство учло почти все пожелания, чтобы документ соответствовал ожиданиям, которые сегодня есть у граждан.

Директор Общественного холдинга «Група впливу» Татьяна Дурнева пояснила, что теперь переселенцы могут не беспокоиться о том, что закон есть, но в реальности он не работает.

Безрадостное будущее Донбасса

Реорганизация угольной отрасли, начало которой представители группировок «ЛДНР» объявили в апреле, оставит ряд шахтёрских городов Донбасса без градообразующих предприятий. Об этом пишет «Український тиждень».

Речь идёт, как отмечает издание, не только о небольших городках, но и о достаточно крупных промышленных центрах. Например, в городе Красный Луч (под контролем группировки «ЛНР», которая до сих пор использует это бывшее название города – с 2016 года он называется Хрустальный), где до войны проживало около 100 тысяч человек, теперь нет ни одной активной шахты, а вслед за ними закрылись и машиностроительные предприятия, которые ещё работали.

Автор статьи Денис Казанский утверждает, что будущее таких городов предугадать несложно. Чтобы понять, какими через несколько лет будут шахтёрские города ОРДЛО, достаточно взглянуть на прежние шахтёрские города Восточного Донбасса, Тульской области и Урала в России, а также шахтёрские поселки в Абхазии. Шахты там закрыли ещё десятки лет назад. И за этот срок, прошедший с момента их ликвидации, на месте закрытых предприятий так и не возникло ни одной равноценной замены им.

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