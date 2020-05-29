В ОРДЛО може бути лише імітація виборів з метою легалізації маріонеток Росії – Лосєв (огляд преси)

Електорату потрібно звертати увагу на справи влади та їхні наслідки, наголошує дописувач газети «День» Ігор Лосєв. Він пише, що нині триває політична гра Зеленського-Єрмака з Москвою.

«Нам розповідають про вибори на окупованому Донбасі. Так, ФСБ РФ і Кремль проведуть такі вибори, оскільки сьогодні, крім них, на абсолютно підконтрольних їм територіях ніхто їх провести не зможе фізично. А Зеленському та Єрмаку дадуть можливість їх визнати. А після цього вони зможуть утримувати за наші гроші ОРДЛО, відновлювати їх, абсолютно не контролюючи», – наголошує дописувач.

Він зазначає, що в ОРДЛО не може бути виборів у загальнолюдському розумінні цього процесу. Там може бути лише імітація з метою легалізації російських маріонеток «ДНР/ЛНР» і реалізації стратегічних інтересів Росії.

Навіть в ідеальних обставинах кілька років знадобиться лише на те, щоб розмінувати ОРДЛО. Про це йдеться в статті «Сліпі вожді сліпих...»

Після слів президента, що для здійснення справжніх змін в країні «однієї каденції не вистачить», газета «День» вирішила уважно проаналізувати здобутки Володимира Зеленського за рік роботи. Зокрема йдеться про питання безпеки та зовнішньополітичні відносини, за які глава держави відповідає безпосередньо. Ці оцінки важливі, щоб розуміти – чого очікувати, тим більше, якщо Зеленський піде на другий термін, зазначає видання.

Про підсумки першого року президентства Володимира Зеленського газетярі розпитували у народної депутатки VIII скликання Ганни Гопко.

Вона вважає, що в Зеленського був унікальний шанс, адже той запас міцності, який він отримав, зокрема, укріплена суб’єктність України на міжнародній арені, був не малим.

«Плюс, ми передали Зеленському армію, зв’язки, зміцнілу економіку. Маючи монобільшість у Верховній Раді, а також можливість сформувати власний уряд, силовий блок, постає питання: чи скористався Зеленський за цей рік усіма тими перевагами, що в нього були?» – запитує ексдепутатка. На її думку, під час «турборежиму» більшість речей робилося для піарефекту, але не ефективності, популярність заміщувала компетентність.

Політик вважає, що за цей рік Зеленський чітко зрозумів впливовість олігархів, однак балансувати між різними групами впливу в нього поки виходить дуже погано, він змушений підігравати і маневрувати, віддавати якісь стратегічні галузі під чиїсь впливи.

До позитивних рис президента Гопко зараховує те, що Зеленських іноді може дослухатись до думки і вимог громадськості. Так, влада, побачивши під час карантину протести рестораторів через двоїсті стандарти, висловила готовність йти на поступки бізнесу. Стаття називається «Час дорослішати».

Газета «День» розповідає про особливості відносин політиків і ЗМІ в Україні та в світі.

«Коли вам буде здаватися, що команда нинішнього президент України провадить невірно медійну політику, входячи в конфлікт із засобами масової інформації або ігноруючи їх – наприклад, через відмову від акредитації, не надання можливості поставити запитання на пресконференції чи незвільнення прессекретаря, що штовхає журналістів – ви маєте зрозуміти, що наш випадок – не виняток. Здається, в світі сварки зі ЗМІ стають новим трендом», – стверджує автор статті Наталя Іщенко. Докладніше про це йдеться в матеріалі «Нестрашні медіа, або Нові традиції взаємовідносин політиків із журналістами».

Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) вважає неприпустимими дії представників Державного бюро розслідувань, що мали місце 26 травня в Національному центрі народної культури «Музей Івана Гончара», інформує газета «Україна молода».

«Музеї є публічним простором, місцем зберігання спільної спадщини і діалогу. Вони очікують від правоохоронних органів захисту і підтримки, а не агресії і насильства на межі актів вандалізму. Останній раз правоохоронці вдиралися до приміщення музею силою в січні 2014 року. Ця практика має бути назавжди викорінена», – наголосили в організації, вимагаючи від керівництва ДБР провести службове розслідування ганебного інциденту, що стався у Києві.

«Музей, по суті, став заручником і навіть жертвою непрофесійної роботи так званих правоохоронців, які останнім часом намагаються за будь-що притягнути до відповідальності п’ятого президента України Петра Порошенка», – наголошує газета.

Очільнику музею Петрові Гончару – матеріально відповідальній особі – не залишалося нічого іншого, як подати до поліції заяву про вторгнення та пошкодження майна.

«Обрізання газпромівського «спрута»: поставки російського газу в Європу скорочуються» – в публікації під таким заголовком газета «Україна молода» розповідає про заяву посла США в Німеччині Річарда Ґренелла щодо наміру американців запобігти завершенню будівництва газопроводу «Північний потік-2».

«Німеччина повинна припинити годувати звіра, водночас недостатньо фінансуючи НАТО», – наголосив дипломат.

США обґрунтовують негативне ставлення до «Північного потоку-2» тим, що той збільшить залежність Європи від російського газу. Позицію США також поділяють Польща та Україна.