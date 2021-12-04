Путін шукає слабинку, щоб завдати удару – Клімкін

У головах росіян «розширення російських земель» – те, без чого Росія не може існувати, переконаний міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін. Втім, на його думку, у разі повномасштабного наступу на Україну президент Росії Путін заплатить дуже високу ціну. Клімкін нагадав, що до Конгресу США вже внесено пропозицію не визнавати Путіна легітимним керівником Росії після 2024 року.

Як і коли може піти в наступ Росія? Як Захід може підтримати Україну? Хто має більше «козирів»: Байден чи Путін? Чи можна порівнювати нинішнє протистояння з Холодною війною? Про це, а також про власну роль у Харківських угодах, імідж України після заяв про «держпереворот» та «вагнергейту» Павло Клімкін розповів у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.